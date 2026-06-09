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Petrol piyasasında yön değişti: Brent 90 doların altını gördü

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda yüzde 5'e yakın değer kaybederek 90 doların altına geriledi. ABD ile İran arasında diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi ve Orta Doğu'da gerilimin yatışacağı beklentisi, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Petrol piyasasında yön değişti: Brent 90 doların altını gördü

Küresel petrol piyasalarında diplomasi umudu fiyatları aşağı çekti. Dün 98 doların üzerine çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bugün yaklaşık yüzde 4,92 düşüşle 89,61 dolara geriledi. Fiyatlardaki düşüşte, ABD ile İran arasındaki temasların olumlu ilerlediğine yönelik açıklamalar ve Orta Doğu'da tansiyonun azalacağı beklentisi etkili oldu.

Brent petrol 90 doların altına indi

Uluslararası vadeli piyasalarda Brent petrolün varili 89,61 dolardan işlem gördü. Dün gün içinde 98,08 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 94,25 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Bugün saat 19.12 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı kapanışa göre yaklaşık yüzde 4,92 gerilerken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 86 dolar seviyesinde alıcı buldu.

Diplomatik çözüm beklentisi fiyatları aşağı çekti

Petrol fiyatlarındaki gerilemede, ABD ile İran arasında diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi ve Orta Doğu'da gerilimin daha fazla tırmanmayacağına yönelik beklentiler belirleyici oldu.

Bunun yanında piyasalarda, ilerleyen dönemde petrol arzında fazlalık oluşabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi de fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı.

Trump'ın açıklamaları piyasaları etkiledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen anlaşma sürecinin "çok iyi" ilerlediğini belirterek, "Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, piyasalarda diplomatik çözüm ihtimalinin arttığı yönünde algılanarak petrol fiyatlarının gerilemesine katkı sağladı.

Orta Doğu'daki gelişmeler iyimserliği artırdı

İsrail ordusunun, İran ile yaşanan çatışmalar sonrasında uygulanan güvenlik kısıtlamalarının büyük bölümünü kaldırdığını açıklaması da bölgedeki tansiyonun düşebileceği beklentilerini güçlendirdi.

Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile ABD arabuluculuğunda yürütülen temaslarda bu aşamada saldırmazlık veya güvenlik anlaşması niteliğinde düzenlemelerin gündemde olduğunu, nihai hedefin ise iki ülke arasındaki düşmanlık halinin sona erdirilmesi olduğunu söyledi.

Fed beklentileri de piyasaların odağında

Uzmanlar, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de enflasyon baskılarının hafiflemesinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilerleyen dönemde faiz indirimlerini değerlendirmesi için alan oluşturabileceğini belirtiyor. Bu beklenti de enerji piyasalarında yakından takip edilen başlıklar arasında yer alıyor.

Etiketler
piyasalar petrol brent petrol ABD iran petrol fiyatları
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