  Pezeşkiyan'dan Türk milletine hitaben Türkçe mesaj

Pezeşkiyan'dan Türk milletine hitaben Türkçe mesaj

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırgan Siyonist rejimi (İsrail) kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı

Pezeşkiyan, X sosyal medya platformundaki hesabından Türkçe paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk halkının İran ile dayanışmasına övgüde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınama konusundaki kararlı tutumuna övgüde bulunarak, ""Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırgan Siyonist rejimi (İsrail) kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırgan Siyonist rejimi (İsrail) kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır. Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yola, ilahi lütufla birlikte devam edeceğiz."

EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL