ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,87
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7101,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Piyasalar merakla bekliyordu: ABD’de ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Piyasalar merakla bekliyordu: ABD’de ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi, ocak ayında aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,4 yükselirken, artış oranı piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Son Güncellenme:
Piyasalar merakla bekliyordu: ABD’de ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

ABD Çalışma Bakanlığı, piyasaların merakla beklediği Ocak ayına ait ABD enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükseldi.

Piyasa beklentileri enflasyonun aylık yüzde 0,3 olması yönündeydi. TÜFE, geçen yıl aralıkta yüzde 0,3 artmıştı.

Ülkede TÜFE ocakta yıllık bazda da yüzde 2,4 arttı.

Bu dönemde enflasyon yıllık bazda Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Piyasa beklentileri TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 2,5 artması yönündeydi. Yıllık enflasyon geçen yıl aralıkta yüzde 2,7 olmuştu.

Barınma maliyetlerinde aylık artış

Barınma maliyetleri ocakta aylık yüzde 0,2 arttı ve tüm kalemler arasında aylık artışın en büyük etkeni oldu. Barınma endeksi yıllık bazda da yüzde 3 yükseldi.

Gıda endeksi aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,9 artarken, enerji endeksi aylık bazda yüzde 1,5 ve yıllık bazda yüzde 0,1 geriledi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise ocakta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,5 arttı.

Çekirdek enflasyon yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Piyasa beklentilerine paralel seyreden çekirdek enflasyon geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 olmuştu.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL