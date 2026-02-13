Borsa İstanbul’daki şirketlerin yönetim kurullarındaki kadın oranı yüzde 19,4’e yükseldi

İş hayatının her kademesinde toplumsal cinsiyet dengesini iyileştirmeyi amaçlayan Yüzde 30 Kulübü Türkiye’nin düzenlediği 12. Kadın Direktörler Konferansı, Kulübün üyelerinden The Marmara Group ev sahipliğinde, Enerjisa Enerji sponsorluğunda 12 Şubat’ta gerçekleştirildi. Konferansın bu yılki teması “Çoklu Kriz Ortamında Dayanıklılık ve Yönetim Kurullarının Değişen Rolü” oldu. Konferans ayrıca, “Çoklu Kriz Ortamında Yönetim Kurullarının Artan Stratejik Rolü” ve “Kota Eşiğinde: Değişime Hazır Mıyız?” başlıklı paneller ile “Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları Ödül Töreni”ne ev sahipliği yaptı.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ev sahipliğinde, Yüzde 30 Kulübü tarafından düzenlenen 12. Kadın Direktörler Konferansı, 12 Şubat’ta “Çoklu Kriz Ortamında Dayanıklılık ve Yönetim Kurullarının Değişen Rolü” temasıyla The Marmara Taksim’de gerçekleşti. Konferansta Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun 2013 yılından bu yana yayınladığı, Türkiye’de Yönetim Kurulunda Kadın Raporu’nun 12’ncisi kamuoyu ile paylaşıldı. Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören şirketlerin yönetim kurullarındaki toplumsal cinsiyet dengesini inceleyerek kurumsal yönetim anlamında yıllık bazda değerlendirmede bulunan rapora göre; 2025 yılında BIST şirketlerinin Yönetim Kurullarında yer alan kadınların oranının %18,7’den %19,4’e yükselmesiyle düşük de olsa bir ilerleme kaydedildi.

177 şirket, tamamı erkeklerden oluşan kurullar tarafından yönetiliyor

Konferansta Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Ata Can Bertay tarafından sunumu yapılan Türkiye’de Yönetim Kurulunda Kadın Raporu’nun 2025 verilerine göre BIST şirketlerinin 394’ünde yönetim kurullarındaki kadın oranı %25 eşiğinin altında. SPK’nın önerdiği minimum kadın üye oranı olan %25’i yakalayan şirket sayısı 183’ten 191’ e yükselmiş olsa da; bu sayı tüm şirketlerin sadece %32,6’sını oluşturdu. Rapor, tüm BIST şirketleri içinde 177 şirketin, BIST-100 içinde ise 31 şirketin hâlâ tamamı erkeklerden oluşan kurullar tarafından yönetildiğini gösterdi. Tüm BIST şirketleri içerisinde “Yönetim Kurulu Başkanı” kadın olan şirket sayısı 50’den 57’ye yükselirken, yönetim kurulunda yer alan kadın “CEO” sayısı 25’ten 31’e çıktı.

Raporda, kota uygulanması durumunda ihtiyaç duyulacak yeni kadın yönetim kurulu üyesi sayısına ilişkin bir projeksiyona da yer verilmektedir. Bu hesaplamaya göre, BIST şirketlerinde en az 1 kadın YK üyesinin olması için 177 yeni kadın üyeye, %25 oranında bir kota uygulanması durumunda ise 433 yeni kadın üyeye ihtiyaç bulunmaktadır.

“İlerleme sınırlı ve kırılgan”

Ata Can Bertay raporla ilgili değerlendirmesinde, “2025’te kadınların yönetim kurulu koltuk payı %19,4 ile tarihsel olarak en yüksek seviyeye çıksa da ilerleme hâlâ sınırlı ve kırılgan. En büyük şirketlerde (BIST-100) gerileme var ve tamamen erkeklerden oluşan yönetim kurulu sayısı 31’e yükseliyor. Kadınların başkanlık oranının %9,7’de, CEO oranının ise %5,3’te kalması, temsilin olduğu ama güç ve icra katında karşılık bulamadığı gerçeğini ortaya koyuyor. Hedefi ‘sembolik’ temsil değil, kritik kütle yani en az %30 üzerinden karar kalitesini güçlendiren, aday havuzunu genişleten ve atama-aday gösterme süreçlerini şeffaflaştıran bir dönüşüm olarak koymalıyız. Bugün 177 şirkette en az bir kadın direktör şartı bile, piyasanın yıllara yayacağı ilerlemeyi tek hamlede hızlandırabilecek somut bir kaldıraçtır” ifadelerini kullandı.

“Kadınlar şirketlere farklı bakış açıları sunabilecek bir yetenek havuzunu temsil ediyorlar”

Yüzde 30 Kulübü Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Melsa Ararat açılış konuşmasında, yöneticilerin önümüzdeki dönemde sosyal ve etik alanlarda bugüne kadar karşılaşmadıkları sorunlarla karşılaşacaklarına dikkat çekti. Ararat, “Jeopolitik riskleri okuyabilmek, yapay zekâ ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip etmek, yeniden şekillenen güç merkezleri arasındaki dinamikleri ve tedarik zinciri üzerindeki etkilerini öngörmek ve tüm öngörülmezlikleri dikkate alan bir vizyon oluşturabilmek, sağduyuya alan açabilmek gerekiyor. Kadınlar; erkek egemen ve kemikleşmiş kurulların geleneklerinden bağımsız, şirketlere taze ve farklı bakış açıları sunabilecek değerlendirilmemiş bir yetenek havuzunu temsil ediyorlar. Bugün şirketlerin atabileceği en önemli adım, yönetim kurullarını gözden geçirmek ve bilinemezliği yüksek, çoklu kriz ortamı gerçeklerini yansıtan yönetim kurulları oluşturmaktır. Etkin, yetkin, farklı görüşler arası sağlıklı tartışmaları teşvik eden, ancak ortak değerlere dayanarak kararlılıkla ve hızla harekete geçebilen kurullar, rekabeti zedeleyen kısa yollara izin vermeyerek, yolsuzluğa sıfır tolerans uygulayarak ve ifade özgürlüğü ve insan haklarına saygılı çalışma ortamları yaratarak yaratıcılığı ve inovasyonu teşvik edebilirler” dedi.

Yönetim Kurullarında kadın tercih değil, stratejik bir gereklilik

Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşçıoğlu konferansta, “Çoklu kriz ortamında dayanıklılık; yalnızca güçlü altyapı ya da finansal kapasiteyle değil, sağlam yönetişim yapıları ve kapsayıcı karar alma mekanizmalarıyla inşa ediliyor. Yönetim kurullarında kadın temsili artık bir tercih değil, stratejik bir gereklilik. Farklı bakış açıları ve bilişsel çeşitlilik, karar kalitesini artırırken kurumların uzun vadeli değer üretme kapasitesini de güçlendiriyor. Türkiye’de mevcut tablo, şirketlerin gönüllü çabaların tek başına yeterli olmadığını gösteriyor. Bu dönüşümün sistematik, ölçülebilir ve yaygın bir yönetişim standardına dönüşmesi gerekiyor. Çeşitliliği sürdürülebilir ve kurumsallaşmış bir yönetişim pratiği haline getirmek ise hepimizin ortak sorumluluğu” olduğunu vurguladı.

Yönetim kurullarının değişen sorumlulukları ve dayanıklılık ele alındı

Konferans kapsamında Aydem Yenilenebilir Enerji Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Bil moderatörlüğünde düzenlenen “Çoklu Kriz Ortamında Yönetim Kurullarının Artan Stratejik Rolü” paneline; BCG Yönetici Ortağı & Sanayi Grubu Başkanı, Avrupa, Orta Doğu, Güney Amerika ve Afrika sorumlusu Gözde Yalazı Özbek, Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, EBRD Politika, Strateji ve Uygulama Yönetici Direktörü Melis Ekmen Tabojer katıldı.

Aydem Yenilenebilir Enerji Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Bil, çoklu kriz çağında yönetim kurullarının artık, denetim yapan ya da stratejiyi onaylayan yapılar değil; belirsizlik altında yön tayin eden, risk iştahını ve sermaye tahsisini belirleyen karar kurumları olduğunu söyledi. Dilek Bil, “Kurulları gerçekten ayrıştıran unsur, farklı bakışların karar süreçlerine sistematik biçimde dahil edilebildiği, sağlıklı tartışmanın mümkün olduğu ve icra ile stratejik aklın kopmadığı bir yönetişim mimarisidir. Çeşitlilik bu noktada bir temsiliyet meselesi olmaktan çıkıp karar kalitesini yükselten, risk körlüğünü azaltan ve stratejik seçenek alanını genişleten bir kurumsal kapasiteye dönüşür” dedi.

BCG Yönetici Ortağı Gözde Yalazı Özbek, dünyada en güçlü kurulların, küresel belirsizlik ortamında farklı bakış açılarını gerçek tartışmaya dönüştürebilenler olduğuna dikkat çekti. Gözde Yalazı Özbek, “Türkiye’de ise hâlâ sıkça, çeşitliliğin var olduğu ancak karar süreçlerine yeterince yansımadığı örnekler görüyoruz. Çoklu kriz ortamı artık istisna değil ve bu ortamda farklı bakış açılarını karar süreçlerine taşıyabilen çeşitlilik her zamankinden daha önemli” ifadelerini kullandı.

Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, panelde “Çoklu krizlerin gölgesinde şirketlerin gerçek gücü artık yalnızca finansal tablolarla değil; farklı bakış açılarını bir araya getirip uzun vadeli, kapsayıcı ve insanı merkeze alan kararlar alabilme cesaretiyle ölçülüyor. Ford Otosan’da biz bu yaklaşımı bir prensipten öte, hem yönetim kurullarının hem de şirket yönetimlerinin kalbine yerleştiriyoruz. Çeşitliliği karar süreçlerine içtenlikle entegre eden, kadınların stratejik konularda etkin rol üstlendiği yönetim kurulları ve şirket yönetimleri; belirsizlik dönemlerinde daha sağduyulu, daha dengeli ve geleceğe umut veren sonuçlar ortaya koyuyor. Bugünün dünyasında güçlü yönetişim, tek sesliliğe hapsolmak yerine farklı sesleri ortak akla dönüştürme becerisiyle hayat buluyor” dedi.

EBRD Politika, Strateji ve Uygulama Yönetici Direktörü Melis Ekmen Tabojer, panelde şöyle konuştu: “EBRD olarak, yönetim kurullarını kurumsal yönetimin performansının ve dayanıklılığının temel itici gücü olarak görüyoruz. Belirsizlik ortamında karar alabilme kapasitesi, repütasyon riski yönetimi, yenilikçilik, çeşitlilik ve teknolojinin yönetime entegre edilmesi finansal başarının temellerini oluşturmakta. Bu anlamda, kendini sürekli adapte eden, yönetimi yapıcı biçimde sorgulayan ve stratejiyi değişen piyasa gerçekleriyle uyumlu hale getiren güçlü yönetim kurullarını teşvik ediyoruz. Günümüzün öngörülemez dünyasında, yönetim kurulu kalitesini uzun vadeli büyümeyi ve yatırımcı güvenini şekillendiren somut bir yatırım değişkeni olarak görüyoruz.”

Şirketler değişime hazır mı?

Korn Ferry Onursal Başkanı Şerif Kaynar’ın moderatörlüğünde düzenlenen “Kota Eşiğinde: Değişime Hazır Mıyız?” paneline ise Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Bayazıt, IFC Adayı Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ateş Özpak, İnci Holding Aday Belirleme ve Ödüllendirme Komitesi Başkanı & İnci Vakfı Güç Kaynağı Ece Elbirlik Ürkmez katıldı.

Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Bayazıt, paneldeki konuşmasında, asıl meselenin kurumsal yönetim standartlarını yükseltmek ve karar mekanizmalarını iyileştirmek olduğunu söyledi. Bayazıt, “Yönetim kurullarını basit birer istişare heyeti olmanın ötesine taşıyıp; strateji, risk ve denetim fonksiyonlarını tam anlamıyla üstlenen birer yapıya dönüştürdüğümüzde gerçek bir atılım yapmış olacağız. Bu yetkinlikteki kurulların ihtiyaç duyduğu zengin bakış açısı ve deneyimi sağlamanın yolu, yönetim kurullarında cinsiyet eşitliğini tam anlamıyla tesis etmekten geçmektedir" dedi.

FC Adayı Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ateş Özpak, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşları için yönetim kurulunda çeşitlilik ve kadın temsili bir değer beyanı ya da niyet açıklaması değildir. DFI’lar bu konuyu, kurumsal yönetişimin etkinliği, risklerin ne kadar erken ve çok boyutlu ele alındığı ve karar alma süreçlerinin sağlıklı işleyip işlemediği üzerinden değerlendirir. Bu nedenle kadın temsili, DFI bakış açısında, şirketin uzun vadeli dayanıklılığına ve öngörülebilirliğine dair somut bir yönetişim göstergesi olarak görülür.”

İnci Holding Aday Belirleme ve Ödüllendirme Komitesi Başkanı & İnci Vakfı Güç Kaynağı Ece Elbirlik Ürkmez, kurullarda çeşitliliğin performansa etkisini çok net görebildiklerini söyledi. Birbirini bütünleyen tecrübe, beceri ve yaklaşım setlerinin alınan kararların sürdürülebilirliği açısından temel oluşturduğuna vurgu yapan Ece Elbirlik Ürkmez, “Bir temsiliyetten bahsediyorsak öncelikle bireyleri bu pozisyonlara taşıyan şartların eşitliğini nasıl sağlayacağımızı tartışmalıyız. Kurum içerisinde şirket politikalarımızla bu adaleti sağlamaya çalışırken toplumsal ölçekte de vakfımız aracılığıyla çeşitli programlar yürütüyoruz” diye konuştu. Konferansta ayrıca %30 Kulübü Küresel Başkanı Jennifer Barker’ın video mesajı katılımcılara paylaşıldı.

Cinsiyet eşitliğini destekleyen şirketler ödüllendirildi

12. Kadın Direktörler Konferansı’nda “Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları” ödülleri de sahiplerini buldu. Bu yıl da yönetim kurullarında toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen şirketlerin ödüllendirildiği konferansta, 2025 yılı verilerine dayanarak yapılan değerlendirme sonucunda toplam 5 şirket ödüle layık görüldü.

Ödül Alan şirketler:

● İŞ BANKASI Grubu, 2025 yılında ‘İş Grupları’ kategorisinde "Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları" ödülüne layık görüldü. İş Bankası Grubu, grup şirketlerinin tamamında kadın Yönetim Kurulu üyesi bulunması, Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Endeksi’ne göre BIST 100 içinde en yüksek değere sahip şirketleri bünyesinde barındırması ve tepe şirket olan İş Bankası’nın Yönetim Kurulunda profesyonel kadın direktörlere önemli roller verilmesi nedeniyle bu ödülü almaya hak kazandı.

● QNB Bank A.Ş., 2025 yılında ‘Halka Açık Bankalar’ kategorisinde "Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları" ödülüne layık görüldü. QNB Bank A.Ş., Yönetim Kurulu’nda 4 kadın üye ile diğer halka açık bankalara kıyasla açık ara en yüksek kadın temsil oranına sahip banka olması nedeniyle bu ödülü almaya hak kazandı

● Enerjisa Enerji A.Ş., ve Aksa Enerji A.Ş, 2025 yılında ‘BIST 100 Enerji Sektörü Şirketleri’ kategorisinde "Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları" ödülünü paylaştı. Bu iki şirket, BIST 100 endeksinde yer alan enerji sektörü şirketleri arasında Yönetim Kurulunda 3 kadın üyesi bulunan iki şirketten olmaları nedeniyle bu ödülü almaya hak kazandı.

● Durukan Şekerleme A.Ş., 2025 yılında ‘Payları İlk Defa Halka Arz Edilen Şirketler’ kategorisinde "Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları" ödülüne layık görüldü. Durukan Şekerleme, aynı kategoride yer alan şirketler arasında Kadın Yönetim Kurulu Üyesi sayısı en yüksek şirket olması nedeniyle bu ödülü almaya hak kazandı.

