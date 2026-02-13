"Avrupa’daki elektrik altyapısının yenilenmesi zorunluluk"

Türkiye merkezli EKOS Electric, enerji sektöründeki 30 yıla yaklaşan deneyimiyle yerli mühendislik gücünü dört kıtada 38 ülkeye taşıyarak küresel büyümesini sürdürüyor. Şirket, ileri teknolojili çözümlerini 2026’da da dünya pazarlarına ulaştırmaya devam ederken; artan elektrifikasyon, yenilenebilir enerji yatırımları, şebeke dijitalleşmesi ve enerji depolama ihtiyacının doğurduğu yeni alt yapı gereksinimlerine odaklanıyor.

EKOS Electric Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Akbaş, küresel dönüşümü yakından izlediklerinin altını çizerek: ‘’Küresel trendleri, ürün ve teknoloji geliştirme süreçlerine hızla entegre ediyoruz. Türkiye’de Balıkesir ve Sakarya Hendek’te, yurt dışında ise Portekiz ve Cezayir’de üretim tesislerimiz var. Avrupa, Asya, Afrika ve Güney Amerika’daki projelerimizle farklı coğrafyaların ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyoruz. EKOS Electric olarak; Afrika’da Benin, Mısır ve Tunus gibi ülkelerden; Avrupa’da Almanya, İngiltere ve İtalya gibi pazarlara enerji altyapı çözümlerini başarıyla ihraç ediyoruz. Güney Amerika’da, Şili ve Venezüella’da yenilenebilir enerji projelerine kritik elektrik alt yapı ekipmanı sağlayarak bölgesel enerji dönüşümünü destekliyoruz. Senegal merkezli Batı Afrika operasyonumuzla bölgesel varlığımızı güçlendiriyoruz. Kompakt, modüler ve dijital uyumlu transformatör merkezleri ve anahtarlama ekipmanları Sayesinde şehir merkezlerinde alan tasarrufu sağlıyoruz. Zorlu iklim ve saha koşullarında ise kesintisiz ve güvenilir enerji sunuyoruz. EKOS Electric olarak enerji güvenliği, sürdürülebilirlik ve akıllı şebeke uygulamalarını tek bir çatı altında buluşturarak küresel enerji dönüşümünün alt yapısını güçlendirmeyi hedefliyoruz.’’ şeklinde konuştu.

Akbaş, 2026 yılında ihracatta güçlü bir artış beklediklerini belirterek “Hedeflerimizi kararlılıkla hayata geçirerek ilerliyoruz ve 2026’nın ihracatımız açısından büyüme yılı olacağını öngörüyoruz. 2025 ise yatırımlar açısından oldukça yoğun geçti; 50 milyon dolarlık yeni fabrika yatırımımızı hayata geçirdik” dedi.

Enerji Dönüşümünde Kritik Rol: Altyapı Şirketleri Öne Çıkıyor

“Enerji dönüşümünde sessiz kahramanlar artık alt yapı şirketleridir” diyen Akbaş, şöyle konuştu: “Geliştirdiğimiz çözümler yalnızca enerjiyi taşımakla kalmıyor; şehir estetiğini koruyan, çevreyi gözeten ve dijital yönetim sistemleriyle elektrik kesintilerini en aza indiren bir yapı sunuyor. 2026’da hem yurt içinde hem yurt dışında projelerimizi artırmayı, özellikle yenilenebilir enerji ve enerji arz güvenliği alanlarında yüksek katma değerli çözümlerle büyümeyi ve operasyonel verimlilikle karlılığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

“Avrupa’da Alt Yapı Gençleşmeli”

Tarık Akbaş, Avrupa’daki elektrik altyapısının yenilenmesi gerektiğini vurguladı: “Avrupa’nın elektrik altyapısının önemli bir bölümü 40 yılı aşkın süredir eski ekipmanlarla çalışıyor ve bu durum, enerji arz güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Avrupa Komisyonu’nun raporlarına göre, 2035 yılına kadar elektrik altyapısına yaklaşık 584 milyar Euro’luk yatırım yapılması planlanıyor. EKOS Electric olarak, bu sürecin sadece yatırım değil, aynı zamanda teknolojik dönüşüm gerektirdiğinin farkındayız. Yenilenebilir enerji kaynaklarının hızla artması, sistemlerin sürekliliğini sağlamak ve kesintisiz enerji sunmak için enerji depolama çözümlerinin kritik önemini ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yıl İspanya’da yaşanan elektrik kesintisi, alt yapının yenilenmesi ve enerji entegrasyonunun ne kadar hayati olduğunu gösterdi.’’

Yeşil ve Akıllı Enerji Çözümleri

EKOS Electric, karbon ayak izini azaltan yerli mühendislik çözümleriyle enerji dönüşümünün öncüsü olmayı sürdürüyor. ‘’Enerji dönüşümü odağımızda yer alıyor’’ diyen Tarık Akbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Yeraltı transformatör merkezleri, mobil transformatör merkezleri ve dijital şebeke sistemleriyle şehir estetiğini korurken, EKOS Mobility firmamız ile elektrikli araç şarj istasyonu ağının genişlemesine katkıda bulunuyoruz. Şebeke otomasyonu, enerji depolama ve elektrikli araç alt yapılarıyla enerji sistemlerinin daha verimli ve güvenilir çalışmasına katkı sağlıyoruz. Dünya enerji sektöründeki yeşil dönüşüm, ekipman teknolojisindeki modernizasyonu da gerektiriyor; EKOS Electric’in yüksek kapasiteli ve dayanıklı elektrik alt yapı ekipmanları, bu dönüşümün sürdürülebilir olmasını mümkün kılıyor. Ayrıca karbon konusunu yalnızca dengeleme başlığıyla değil, mühendislik ve ürün tasarımı üzerinden ele alıyoruz. Erguvan ile yaptığımız ISO 14064 uyumlu 3 Kapsam karbon ayak izi çalışması, sektörümüzde ilklerden biri oldu. Karbon ayak izini bir muhasebe kalemi olarak değil, çözülmesi gereken bir mühendislik problemi olarak görüyoruz.”

“Enerji Artık Sadece Kablolarla Değil, Veriyle de Taşınıyor”

Tarık Akbaş, enerji alt yapısında dijitalleşmenin artık bir tercih değil zorunluluk olduğuna dikkat çekti: “Artan yenilenebilir enerji üretimini güvenli ve kesintisiz biçimde yönetebilmek için şebekelerin akıllı, izlenebilir ve uzaktan yönetilebilir hale gelmesi şart. Yapay zeka ve veri analitiği destekli dijital çözümler kesinti sürelerini ciddi oranda azaltırken aynı zamanda milyarlarca dolarlık verimlilik potansiyeli sunuyor. Enerji artık sadece bakır kablolarla değil, veriyle de taşınıyor ve bu dönüşümü yakalayamayan şebekelerin geleceğin enerji ihtiyacını karşılaması mümkün değil.”

Mobil ve Yeraltı Transformatör Merkezleriyle Enerjide Arz Güvenliği

Türkiye’de ilk yeraltı transformatör merkezi uygulamasını hayata geçirerek öncü olduklarını belirten Akbaş, “Avrupa’da şehir merkezlerinde artık yerüstü transformatör merkezleri tercih edilmiyor. İtalya, Almanya, Fransa, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerde de yeraltı transformatör merkezleri kullanılıyor. EKOS Electric, tam da bu küresel ihtiyaçlara yanıt veriyor; mobil transformatör merkezleri, yeraltı transformatör ve esnek altyapı sistemleriyle sadece ürün satmıyor, enerji dönüşümünün alt yapısını da kuruyor. Türkiye’de Eskişehir Odunpazarı’ndan Karaköy’deki Galata Köprüsü’ne, Konya’daki Mevlana Meydanı’na kadar birçok önemli noktada yeraltı transformatör merkezi çözümlerimiz kullanıldı. Hızlı kentleşmenin olduğu şehirlerde, afet riski yüksek bölgelerde ise mobil ve esnek çözümlerimiz öne çıkıyor. Mobil transformatör merkezi çözümlerimiz ise doğal afetlerin yanında şebeke genişlemelerinde sürdürülebilirlik açısından kritik rol oynuyor ‘’ dedi.

EKOS Mobility ile Güvenilir Yolculuk

Elektrikli araç kullanımı dünya genelinde hızla artıyor; 2025’te yaklaşık 20,7 milyon elektrikli araç satıldı ve toplam otomobil satışlarının dörtte birini oluşturdu. Türkiye’de de 2024’te yaklaşık 124 bin elektrikli araç satışıyla ilk 10 pazar arasına girdi. Bu hızlı artış, kesintisiz ve güvenli şarj altyapısını kritik hale getiriyor. Akbaş, EKOS Electric’in şarj ağı işletmecisi lisansına sahip markası EKOS Mobility ile Güney Marmara bölgesinde güvenli ve erişilebilir bir şarj altyapısı kurduklarını belirtti: ‘’Lisanslı işletmeci olmanın sağladığı yetkinlikle kullanıcılara kesintisiz deneyim sunuyoruz. Elektrikli araç sahipleri, EKOS Mobility mobil uygulaması ile istasyonları kolayca bulabiliyor, QR kodla hızlıca şarj başlatıp ödemesini pratik şekilde yapabiliyorlar. Özellikle, daha önce hiç şarj istasyonu bulunmayan ilçeleri de kapsayacak şekilde istasyon ağımızı büyüterek bölgenin elektrikli ulaşım dönüşümüne öncülük ediyoruz.’’

Türkiye’nin 2030 Enerji Vizyonu:

Akbaş, Türkiye’nin enerji vizyonunu değerlendirirken şunları vurguladı: “2030’a kadar Türkiye’nin rüzgâr ve güneş enerjisi kapasitemizi hızla artırmak planlanıyor. Artık enerji güvenliği sadece üretimle değil; şebeke dayanıklılığıyla da ölçülüyor. Aşırı hava olayları, siber riskler ve savaşlar şebekeyi kırılgan hale getiriyor. EKOS Electric’in mobil transformatör merkezleri, yeraltı ve yer üstü transformatör merkezi çözümleri ve otomasyon sistemleriyle şebeke esnekliği ve kesintisiz enerji sağlanıyor.”

