Hayat Kimya 150 milyon euroluk murabaha sendikasyonu imzaladı

Hayat Kimya ile dünyanın önde gelen bankalarından Citibank, Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) ve Emirates NBD Bank (ENBD) arasında 150 milyon euro değerinde uzun vadeli murabaha sendikasyonu imzalandı. 8 ülkedeki 27 üretim tesisi ve 100’den fazla ülkeye ulaşan ihracatıyla hızlı tüketim ürünleri sektöründe güçlü bir konumda bulunan Hayat Kimya, bu anlaşmayla finansal altyapısını güçlendirirken, kararlılıkla sürdürdüğü yatırımları için de önemli bir kaynak elde etmiş oldu.

Dünyada belirsizliğin ve sıcak para ihtiyacının arttığı bir dönemde finansal öngörülebilirliği olumlu yönde etkileyecek bu finansmanın Hayat Kimya’ya ve Türkiye’ye olan güvenin bir karşılığı olduğunu söyleyen Hayat Kimya Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Hüseyin Okur, “İmza attığımız bu sendikasyon mevcut ve gelecekteki stratejik yatırımlarımızı desteklemenin yanı sıra şirketimizin finansal yapısının daha da güçlendirilmesine ve geleceğe yönelik finansal planlamamızın öngörülebilirliğinin artırılmasına katkı sağlayacak. Hayat Kimya’nın global vizyonuna ve her gün milyonlarca eve giren güçlü markalarına olan inancın en net göstergelerinden olan bu sendikasyon bizim için çok kıymetli bir adımı temsil ediyor. Bu değerli iş birliğinin hayata geçmesinde katkısı olan tüm katılımcı kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Yatırımlarımız ve büyüme kararlılığımız hız kesmeden devam edecek” diye konuştu.