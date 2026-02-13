Milyon dolarlık sektörde güçler birleşti

SIGN İstanbul’un düzenleyicisi Informa Markets ile ARED Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği güç birliğine gitti. Yapılan anlaşma kapsamında, ARED üyelerinin SIGN İstanbul’a aktif katılımının artırılması hedeflenirken; bu sayede ulusal ve uluslararası ölçekte ticari bağlantıların güçlendirilmesi ve yeni yatırım fırsatlarının oluşturulması amaçlanıyor. Ayrıca fuar süresince gerçekleştirilecek etkinliklerin ARED iş birliğiyle kurgulanması, sektörün güncel sorunlarına, dönüşüm alanlarına ve rekabet gücünü artıracak stratejilere odaklanan çözüm temelli içeriklerin birlikte hayata geçirilmesi planlanıyor.

SIGN İstanbul Fuar Direktörü Seda Bozkurt, ARED ile gerçekleştirilen stratejik işbirliğinin fuarın sektördeki temsil gücünü daha da artıracağını vurguladı. ARED Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Acar ise bu anlaşmanın, dernek üyelerine yeni iş birlikleri ve ticari açılımlar sağlayacağını, sektörün uluslararası arenada daha güçlü temsil edilmesine katkı sunacağını belirtti.

ARED ile gerçekleştirilen stratejik işbirliği ile gücüne güç katan SIGN İstanbul’un 27. buluşması yeni tarihlerinde yeni yerinde gerçekleşecek. Endüstriyel reklam ve dijital baskının kalbinin atacağı fuar, 23 – 26 Eylül tarihlerinde Çarşamba – Cumartesi günleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. SIGN İstanbul 2026’da, en yeni dijital baskı teknolojilerinden geniş format makinelere, endüstriyel reklam uygulamalarından LED ekranlara, tekstil baskı çözümlerinden yenilikçi malzeme ve ekipmanlara kadar sektöre dair her şey bir arada sergilenecek

