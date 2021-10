Birleşik Krallık’ta ilk piyasaya sürülmesinden bu yana 30 yıl geçen Pringles, bu vesileyle logosunu değiştirme kararı aldı.

Patates cips markası Pringles, 20 yıldan sonra ilk defa maskotu ‘Bay P’nin görünümünde değişikliğe gidiyor.

Dönüşümün ardından saçlarını kaybeden Bay P, artık yeni kaşlara ve süslü yeni bir kırmızı papyon ile modern bir emoji tarzı görünüme sahip olacak.

For the first time in over 20 years, @Pringles has developed a new brand identity sporting a new logo and new packaging.

What are YOUR thoughts? pic.twitter.com/27PYNJDU0n

— ✨ Jo | Your Fave Brand Expert✨ (@jomariemalcolm) October 11, 2021