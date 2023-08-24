Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün yaşanan uçak kazasına ilişkin ilk kez konuştu, olayı trajedi olarak nitelendirdi.

Putin, düşen uçakta bulunan "Wagner üyelerine başsağlığı diledi ve "Öncelikle tüm kurbanların ailelerine en içten başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum, bu bir trajedidir. Bu insanların neo-Nazi rejimine karşı mücadelede ortak davamıza önemli bir katkıda bulunduklarını belirtmek isterim" dedi.

Putin konuşmasında Wagner Grubu'nun kurucusu Yevgeny Prigojin'i yetenekli bir iş adamı olarak tanımladı. Rus lider, müfettişlerin ne olduğunu araştıracaklarını ancak bunun zaman alacağını söyledi.

Putin ayrıca "bildiği kadarıyla" Prigojin'in "Afrika'dan Çarşamba döndüğünü, orada bazı resmi kişilerle görüştüğünü" söylüyor.

PRİGOJİN İÇİN: KADERİ KARMAŞIK AMA YETENEKLİ BİR ADAMDI

Putin, “(Wagner'in kurucusu) Prigojin kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı. Soruşturma Komitesi Tver’deki uçak kazasına ilişkin ön soruşturma başlattı, sonuna kadar gidilecek" açıklamasında da bulundu.

1990'LARDAN BERİ TANIYORUM

Putin, bir zamanlar "şefi" olarak bilinen Prigojin'i uzun zamandır, 1990'ların başından beri tanıdığını belirtti.

Putin, Wagner'in Haziran ayındaki isyanına da göndermede bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü "Karmaşık bir kaderi olan biriydi ve hayatta ciddi hatalar yaptı, ancak aynı zamanda hem kendisi için hem de ondan istediğim zamanlarda, bu son aylarda olduğu gibi, ortak amaç için gerekli sonuçları elde etmeye çalıştı" dedi.

Devam edecek