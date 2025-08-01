Radyoaktif yuva! Nükleer sahada şaşırtan keşif

Konuya ilişkin açıklama, ABD Enerji Bakanlığı tarafından yayımlanan bir raporla duyuruldu.

BBC'nin haberine göre yuva, 3 Temmuz’da tesiste düzenli radyasyon denetimleri gerçekleştiren ekipler tarafından tespit edildi.

Yaban arısı bulunmayan yuva, ilaçlandıktan sonra radyolojik atık olarak torbalanarak imha edildi.

Yetkililer, radyasyonun kaynağının herhangi bir nükleer atık sızıntısı olmadığını belirtti.

Enerji Bakanlığı’nın açıklamasına göre, yuvada tespit edilen yüksek radyasyon seviyesinin, Soğuk Savaş döneminde nükleer silah üretimi yapılan tesisten kalan “geçmişe ait radyoaktif kalıntılar”dan kaynaklandığı ifade edildi.

Savannah Nehri Tesisi, 1950’li yıllarda nükleer bomba üretimi için plütonyum üretimi amacıyla kurulmuştu. Günümüzde ise faaliyetlerini daha çok nükleer enerji santrallerine yönelik malzeme üretimi alanında sürdürüyor.

Enerji Bakanlığı’nın değerlendirmesine göre, yuvada yaşamış olan yaban arılarının maruz kaldığı radyasyon düzeyinin, yuvanın genel radyasyon seviyesine kıyasla daha düşük olduğu tahmin ediliyor.

Raporda, yaban arılarının genellikle yuvalarından yalnızca birkaç yüz metre uzaklığa uçabildikleri ve yuvanın tesisin 310 mil karelik alanının merkezine yakın bir noktada bulunduğu bilgisine yer verildi.

Tesiste daha önce toplam 165 milyon galon (625 milyon litre) sıvı nükleer atık üretildiği biliniyor.