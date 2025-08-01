ARA
DOLAR
40,69
0,22%
DOLAR
EURO
47,50
0,28%
EURO
GRAM ALTIN
4437,16
0,07%
GRAM ALTIN
BIST 100
10972,63
0,15%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Radyoaktif yuva! Nükleer sahada şaşırtan keşif

ABD’nin Güney Karolina eyaletinde yer alan Savannah Nehri Tesisi’nde (SRS), radyasyon seviyeleri yasal sınırın 10 kat üzerinde olan bir yaban arısı yuvası bulundu.

01 Ağustos 2025 | 11:05
Son Güncellenme: 01 Ağustos 2025 | 11:49
Radyoaktif yuva! Nükleer sahada şaşırtan keşif

Konuya ilişkin açıklama, ABD Enerji Bakanlığı tarafından yayımlanan bir raporla duyuruldu.

BBC'nin haberine göre yuva, 3 Temmuz’da tesiste düzenli radyasyon denetimleri gerçekleştiren ekipler tarafından tespit edildi. 

Yaban arısı bulunmayan yuva, ilaçlandıktan sonra radyolojik atık olarak torbalanarak imha edildi.

Yetkililer, radyasyonun kaynağının herhangi bir nükleer atık sızıntısı olmadığını belirtti. 

Enerji Bakanlığı’nın açıklamasına göre, yuvada tespit edilen yüksek radyasyon seviyesinin, Soğuk Savaş döneminde nükleer silah üretimi yapılan tesisten kalan “geçmişe ait radyoaktif kalıntılar”dan kaynaklandığı ifade edildi.

Savannah Nehri Tesisi, 1950’li yıllarda nükleer bomba üretimi için plütonyum üretimi amacıyla kurulmuştu. Günümüzde ise faaliyetlerini daha çok nükleer enerji santrallerine yönelik malzeme üretimi alanında sürdürüyor.

Enerji Bakanlığı’nın değerlendirmesine göre, yuvada yaşamış olan yaban arılarının maruz kaldığı radyasyon düzeyinin, yuvanın genel radyasyon seviyesine kıyasla daha düşük olduğu tahmin ediliyor. 

Raporda, yaban arılarının genellikle yuvalarından yalnızca birkaç yüz metre uzaklığa uçabildikleri ve yuvanın tesisin 310 mil karelik alanının merkezine yakın bir noktada bulunduğu bilgisine yer verildi.

Tesiste daha önce toplam 165 milyon galon (625 milyon litre) sıvı nükleer atık üretildiği biliniyor.


0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL