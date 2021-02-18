Rusya ‘vasıflı yabancı’lar için yeni bir kolaylık getiriyor. TurkRus.com’un Kommersant gazetesinden aktardığı habere göre Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, VKS tabir edilen yüksek nitelikli yabancı uzmanlara ve ailelerine daimi oturum izni verilmesini öngören bir yasa tasarısı hazırladı. Ancak tasarı VKS aylık gelir sınırını 167 bin rubleden 250 bin rubleye yükseltiyor (3 bin 390 dolar).

Haber şöyle: Yasanın mevcut halinde VNJ tabir edilen oturma izni, işverenle imzalanan iş akdinin süresi ile sınırlandırılıyor. Bakanlığın hazırladığı tasarı ise bu bağı ortadan kaldırarak nitelikli uzmanlara daimi oturum almanın yolunu açacak.

Konuyu haberleştiren Kommersant gazetesi, VKS maaş sınırının 250 bin rubleye çekilmesinin işverenlerin vergi yükünü bir miktar arttıracağına dikkat çekiyor.

Rusya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılında 62 bin 700 yabancıya çalışma izni verildi. VKS vizesi verilen yabancı sayısı ise 20 bin 500. Rusya Federal Vergi Servisi’nin VKS gelirleri üzerine en taze istatistikleri 2018 yılına ait. Buna göre, VKS vizeli bir yabancının ortalama aylık geliri 600 bin rublenin üzerinde (8 bin 135 dolar).