Bursa TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ Bursa kura tarihi belli oldu mu?

Bursa Kura Çekimi Ne Zaman Yapılacak?

Resmi takvimde Bursa için henüz kesinleşmiş bir gün ve saat (Örn: 18 Şubat veya 20 Şubat gibi) belirtilmemiş olsa da, mevcut ilerleme hızı bize güçlü ipuçları veriyor:

Sıralama Tahmini: 13 Şubat'ta Tekirdağ ve Balıkesir gibi büyük kontenjanlı illerin kuralarının çekilmesi, TOKİ'nin artık Marmara Bölgesi'ndeki yoğun nüfuslu illere odaklandığını gösteriyor.

Beklenen Hafta: Bursa'daki 17 bin 225 konutun kurasının, 16-22 Şubat 2026 haftasındaki yeni takvimde yer alması bekleniyor.

Süreç: Konut sayısının fazlalığı (17 bin+) nedeniyle Bursa kuralarının diğer iller gibi tek günde değil, ilçelere bölünerek 3 veya 4 güne yayılan bir programla yapılması muhtemeldir.