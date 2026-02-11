Bursa TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ Bursa kura tarihi belli oldu mu?

TOKİ'nin 9-15 Şubat 2026 haftası için yayınladığı güncel takvim, kura sürecinin hız kazandığını ve artık sıranın büyükşehirlerden biri olan Bursa'ya yaklaştığını gösteriyor. Paylaştığınız takvime göre, 15 Şubat Pazar günü itibarıyla 57 ilde süreç tamamlanmış ve 203 binden fazla hak sahibi belirlenmiş olacak.
Bursa Kura Çekimi Ne Zaman Yapılacak?
Resmi takvimde Bursa için henüz kesinleşmiş bir gün ve saat (Örn: 18 Şubat veya 20 Şubat gibi) belirtilmemiş olsa da, mevcut ilerleme hızı bize güçlü ipuçları veriyor:
Sıralama Tahmini: 13 Şubat'ta Tekirdağ ve Balıkesir gibi büyük kontenjanlı illerin kuralarının çekilmesi, TOKİ'nin artık Marmara Bölgesi'ndeki yoğun nüfuslu illere odaklandığını gösteriyor.
Beklenen Hafta: Bursa'daki 17 bin 225 konutun kurasının, 16-22 Şubat 2026 haftasındaki yeni takvimde yer alması bekleniyor.
Süreç: Konut sayısının fazlalığı (17 bin+) nedeniyle Bursa kuralarının diğer iller gibi tek günde değil, ilçelere bölünerek 3 veya 4 güne yayılan bir programla yapılması muhtemeldir.
Bursa Proje Dağılımı Hatırlatması
Bursa'da rekor düzeyde başvuru alan ve kura sonucu merakla beklenen başlıca noktalar:
Merkez (Nilüfer, Yıldırım, Gürsu, Kestel): 8.650 konut
Karacabey (Yenikaraağaç): 3.316 konut
İnegöl: 480 konut
Diğer İlçeler: Gemlik, Orhangazi, Yenişehir, Mustafakemalpaşa, İznik.
Tarih Açıklandığında Nasıl Haberdar Olabilirsiniz?
Bursa için kesin tarih duyurulduğunda bilgiler şu kanallardan ilan edilecek:
TOKİ Kurumsal: toki.gov.tr adresindeki "Kura Takvimi" sekmesi.
Sosyal Medya: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve TOKİ'nin resmi X/Instagram hesapları.
e-Devlet: Başvurunuzun durumunda "Kura aşamasında" ibaresi güncellenecektir.
9-15 Şubat haftası takvimine göre; 9 Şubat Pazartesi günü Yozgat’ta 2 bin 858, Kütahya’da 3 bin 592, 10 Şubat Salı günü Bilecik’te 1419, 11 Şubat Çarşamba günü Çankırı’da 1753, 12 Şubat Perşembe günü Bolu’da 1950, 13 Şubat Cuma günü Tekirdağ’da 6 bin 865, Balıkesir’de 7 bin 548 konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 9-15 Şubat 2026 haftasında 7 ilde toplam 25 bin 985 konutun daha kurası çekilecek. 15 Şubat’ta kurası çekilen il sayısı 57’ye hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111’e yükselecek.