TOKİ Çankırı kura sonuçları açıklandı mı? Çankırı TOKİ kura sonucu sorgulama

TOKİ'nin Çankırı genelinde hayata geçireceği 1.753 sosyal konut için hak sahipliği kura çekimi, bugün (11 Şubat 2026 Çarşamba) saat 11.00 itibarıyla Çankırı Valiliği Sosyal Tesis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan çekilişle, binlerce aday arasından asil ve yedek hak sahipleri belirlendi.
TOKİ Çankırı Kura Sonuçları Nasıl Sorgulanır?
Kura çekimi tamamlandığı için asil ve yedek isim listeleri dijital ortamda erişime açılmıştır. Sonucunuzu şu iki kanal üzerinden öğrenebilirsiniz:
e-Devlet Kapısı: [şüpheli bağlantı kaldırıldı] adresine giriş yaptıktan sonra arama kısmına "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" yazarak T.C. kimlik numaranızla hak sahipliği durumunuzu anında görebilirsiniz.
TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr ana sayfasındaki "Kura Sonuçları" sekmesinden Çankırı projelerini seçerek tüm isim listesine (PDF formatında) ulaşabilirsiniz.
İlçe İlçe Konut Kontenjanları
Proje kapsamında Çankırı genelinde toplam 1.753 aile ev sahibi oluyor. Kontenjan dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
Merkez: 650 Konut
Eldivan: 120 Konut
Ilgaz: 120 Konut
Şabanözü: 110 Konut
Çerkeş: 100 Konut
Kurşunlu: 100 Konut
Orta: 307 Konut (Farklı etaplar toplamı: 100 + 94 + 63 + 50)
Korgun: 63 Konut
Atkaracalar: 50 Konut
Kızılırmak: 50 Konut
Yapraklı: 50 Konut
Bayramören: 33 Konut
Ödeme ve Sözleşme Bilgileri
Hak sahibi olan vatandaşlar için süreç şu şekilde devam edecek:
Ödeme: Konutlar %10 peşinat ve 240 ay vade imkanıyla sunulacak.
Sözleşme: Kura sonucunda asil olarak belirlenenler, TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde ilgili banka şubelerine (Ziraat Bankası veya Halkbank) giderek sözleşme imzalayacaklar.
İade: Kurada ismi çıkmayan adaylar, yatırdıkları başvuru bedellerini (500 TL) kura çekiminden sonraki 5 iş günü içerisinde iade alabilecekler.
KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ
9 Şubat 2026:Yozgat - Kütahya
10 Şubat 2026:Bilecik
11 Şubat 2026:Çankırı
12 Şubat 2026:Bolu
13 Şubat 2026:Tekirdağ – Balıkesir
* İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa TOKİ kura çekimi kura tarihi ise henüz açıklanmadı.