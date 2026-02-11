TOKİ Çankırı kura sonuçları açıklandı mı? Çankırı TOKİ kura sonucu sorgulama

Ödeme ve Sözleşme Bilgileri

Hak sahibi olan vatandaşlar için süreç şu şekilde devam edecek:

Ödeme: Konutlar %10 peşinat ve 240 ay vade imkanıyla sunulacak.

Sözleşme: Kura sonucunda asil olarak belirlenenler, TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde ilgili banka şubelerine (Ziraat Bankası veya Halkbank) giderek sözleşme imzalayacaklar.

İade: Kurada ismi çıkmayan adaylar, yatırdıkları başvuru bedellerini (500 TL) kura çekiminden sonraki 5 iş günü içerisinde iade alabilecekler.