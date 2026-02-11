MSÜ 2026 sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınavına kaç gün kaldı?

Adayların Dikkat Etmesi Gereken Kritik Noktalar

Sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için şu kuralları unutmamanız önemlidir:

Saat Kuralı: Sınav binasına girişler saat 10.00'da sona erecektir. Bu saatten sonra gelen adaylar, sınav binasına alınmayacaktır.

Belge Zorunluluğu: Sınava girebilmek için belgenin çıktısı (renkli veya siyah-beyaz) ve geçerli bir fotoğraflı kimlik belgesi (T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış Pasaport) yanınızda bulunmalıdır.

Fotoğraf Güncelliği: Sınav giriş belgesindeki fotoğrafın güncel olması ve adayın tanınmasını sağlaması şarttır.