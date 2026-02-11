MSÜ 2026 sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınavına kaç gün kaldı?

2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için geri sayım hız kazanırken, sınava girecek olanlar sınav giriş belgelerini sorgulamaya başladı.
MSÜ sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. ÖSYM, sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden 10 ila 14 gün önce adayların erişimine sunmaktadır.
Sınav Tarihi: 1 Mart 2026 Pazar, Saat 10.15
11 Şubat itibari ile sınava 18 gün kaldı.
Tahmini Açıklanma Tarihi: Belgelerin 16 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla veya o haftanın ilk günlerinde yayınlanması bekleniyor.
MSÜ Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?
Sınav giriş yerleri belli olduğunda adayların izlemesi gereken adımlar oldukça basit:
ÖSYM AİS’e Giriş: ais.osym.gov.tr adresine gidin.
Kimlik Doğrulama: T.C. Kimlik Numaranız ve aday şifrenizle sisteme giriş yapın. (e-Devlet şifresi ile de giriş yapılabilmektedir.)
Belgeyi Görüntüleme: "İşlemler" veya "Başvurularım" sekmesi altından 2026-MSÜ Sınav Giriş Belgesi dökümünü alın.
Adayların Dikkat Etmesi Gereken Kritik Noktalar
Sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için şu kuralları unutmamanız önemlidir:
Saat Kuralı: Sınav binasına girişler saat 10.00'da sona erecektir. Bu saatten sonra gelen adaylar, sınav binasına alınmayacaktır.
Belge Zorunluluğu: Sınava girebilmek için belgenin çıktısı (renkli veya siyah-beyaz) ve geçerli bir fotoğraflı kimlik belgesi (T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış Pasaport) yanınızda bulunmalıdır.
Fotoğraf Güncelliği: Sınav giriş belgesindeki fotoğrafın güncel olması ve adayın tanınmasını sağlaması şarttır.