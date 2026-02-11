ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,87
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7101,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • MSÜ 2026 sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınavına kaç gün kaldı?

MSÜ 2026 sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınavına kaç gün kaldı?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) hayallerine bir adım daha yaklaşmak isteyen adaylar için sınav takvimi netleşti. Peki MSÜ 2026 sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınavına kaç gün kaldı?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Son Güncellenme:
MSÜ 2026 sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınavına kaç gün kaldı?

2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için geri sayım hız kazanırken, sınava girecek olanlar sınav giriş belgelerini sorgulamaya başladı. 

MSÜ sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. ÖSYM, sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden 10 ila 14 gün önce adayların erişimine sunmaktadır.

Sınav Tarihi: 1 Mart 2026 Pazar, Saat 10.15 

11 Şubat itibari ile sınava 18 gün kaldı. 

Tahmini Açıklanma Tarihi: Belgelerin 16 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla veya o haftanın ilk günlerinde yayınlanması bekleniyor.

MSÜ Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

Sınav giriş yerleri belli olduğunda adayların izlemesi gereken adımlar oldukça basit:

ÖSYM AİS’e Giriş: ais.osym.gov.tr adresine gidin.

Kimlik Doğrulama: T.C. Kimlik Numaranız ve aday şifrenizle sisteme giriş yapın. (e-Devlet şifresi ile de giriş yapılabilmektedir.)

Belgeyi Görüntüleme: "İşlemler" veya "Başvurularım" sekmesi altından 2026-MSÜ Sınav Giriş Belgesi dökümünü alın.

Adayların Dikkat Etmesi Gereken Kritik Noktalar

Sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için şu kuralları unutmamanız önemlidir:

Saat Kuralı: Sınav binasına girişler saat 10.00'da sona erecektir. Bu saatten sonra gelen adaylar, sınav binasına alınmayacaktır.

Belge Zorunluluğu: Sınava girebilmek için belgenin çıktısı (renkli veya siyah-beyaz) ve geçerli bir fotoğraflı kimlik belgesi (T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış Pasaport) yanınızda bulunmalıdır.

Fotoğraf Güncelliği: Sınav giriş belgesindeki fotoğrafın güncel olması ve adayın tanınmasını sağlaması şarttır.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL