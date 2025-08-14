ARA
  • Starbucks'tan müşterilerine: "Lütfen yazıcınızla gelmeyin"

Starbucks'tan müşterilerine: "Lütfen yazıcınızla gelmeyin"

Güney Kore’de Starbucks, bazı müşterilerin kafelerde çalışmak amacıyla yazıcı ve masaüstü bilgisayar gibi büyük eşyalar getirmesi üzerine yeni bir düzenleme yaptı.

14 Ağustos 2025 | 14:33
Starbucks'tan müşterilerine: "Lütfen yazıcınızla gelmeyin"

BBC'nin haberine göre şirket, dizüstü bilgisayar, tablet ve cep telefonlarının kullanılmaya devam edilebileceğini ancak oturma alanını kısıtlayan ve ortak alanı etkileyen hacimli eşyaların kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Pandemi döneminden sonra evden çalışma eğiliminin artmasıyla birlikte Güney Kore’de “cagongjok” olarak bilinen, uzun süre kafelerde çalışan kişiler tartışma konusu haline geldi. 

Sadece bir içecek satın alıp saatlerce masaları kullanan bu kişiler, sosyal medyada zaman zaman eleştiriliyor. Bazı kullanıcılar, bu durumun elektrik kullanımını da kapsayan bir “bedavacılık” olduğunu öne sürüyor.

Starbucks’ın aldığı karar, sosyal medyada farklı tepkilerle karşılandı. 

Bazı kullanıcılar uygulamayı olumlu karşılarken, bazıları da bu kişilerin davranışlarının kendilerini Starbucks’tan uzaklaştırdığını ifade etti.

Şirket sözcüsü, yeni politikanın tüm müşterilere “keyifli ve erişilebilir” bir mağaza deneyimi sunmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. 

Starbucks’ın bu adımı, İngiltere dahil farklı ülkelerde de bazı kafelerin, masaların uzun süre işgal edilmesini önlemek amacıyla uygulamaya aldığı benzer politikalarla paralellik gösteriyor.

