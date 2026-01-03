Suriye’de para reformu: İki sıfır silindi, yeni dönem başladı

Suriye vatandaşı Fares Rihan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni banknotların en olumlu yönünün kişi fotoğrafları ya da herhangi bir şeyi sembolize eden figürler içermemesi olduğunu söyledi.

Yeni banknotların ekonomiye olumlu yansımasını umut ettiğini belirten Rihan, banknot değişimiyle birlikte Suriye lirasının değer kazanmasını temenni ettiğini dile getirdi.