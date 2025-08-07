ARA
DOLAR
40,69
0,22%
DOLAR
EURO
47,50
0,28%
EURO
GRAM ALTIN
4437,16
0,07%
GRAM ALTIN
BIST 100
10972,63
0,15%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Tarihi görüşme için geri sayım başladı! Putin-Trump zirvesi

Tarihi görüşme için geri sayım başladı! Putin-Trump zirvesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin teyit edildiğini belirterek, "Bu, tarihi bir görüşme olabilir." dedi.

07 Ağustos 2025 | 12:25
Son Güncellenme: 07 Ağustos 2025 | 15:51
Tarihi görüşme için geri sayım başladı! Putin-Trump zirvesi

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, X üzerinden yaptığı açıklamada, Putin ile Trump arasında gelecek hafta bir görüşmenin gerçekleşebileceğine yönelik açıklamaları değerlendirdi.

Karşılıklı diyaloğun kazanmaya devam edeceğini belirten Dmitriyev, "Rusya, Putin-Trump zirvesinin önümüzdeki hafta gerçekleşebileceğini ve zirve hazırlıklarının devam ettiğini teyit etti. Bu, tarihi bir görüşme olabilir." ifadelerini kullandı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ise bugün yaptığı açıklamada, ABD tarafıyla gelecek günlerde Putin ile Trump arasında bir zirvenin gerçekleştirilmesi konusunda uzlaşma sağlandığını söyledi. AA


Etiketler
video-haber
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL

Paylaş

Video Linki:
Embed Kod: