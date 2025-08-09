Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Uzun zamandır beklenen bu görüşme gelecek Cuma günü Alaska eyaletinde gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

CNBC'nin haberine göre Trump’ın, Rusya’ya Ukrayna’daki savaşını sona erdirmesi için tanıdığı süre Cuma günü sona eriyordu. ABD Başkanı, Moskova işgali sonlandırmazsa Rusya’nın ticaret ortaklarına “yaklaşık yüzde 100” oranında ikincil gümrük vergileri uygulayacağını duyurmuştu.

Bloomberg News, iki ülke yetkililerinin, savaşı durduracak ve Rusya’nın kontrolündeki bölgeleri elinde tutmasına izin verecek bir anlaşma üzerinde çalıştığını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın önceliğinin savaşı sona erdirecek bir müzakere yolu bulmak olduğunu belirtti. ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un hafta başında Putin ile görüştüğü, bu temasın Trump tarafından “verimli” olarak nitelendirildiği açıklandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD’nin ateşkes konusunda kararlı olduğunu düşündüğünü ifade ederken, sürecin gecikmesinden Rusya’yı sorumlu tuttu.

Ateşkesin sağlanamamasında, Rusya’nın NATO üyeliği hedefinden vazgeçilmesi ve ilhak ettiği dört bölgenin elinde kalması yönündeki taleplerin etkili olduğu belirtiliyor.