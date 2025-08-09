ARA
DOLAR
40,67
0,15%
DOLAR
EURO
47,37
0,01%
EURO
GRAM ALTIN
4442,71
0,20%
GRAM ALTIN
BIST 100
10972,63
0,15%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Tarihi görüşmenin günü belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos 2025’te Alaska’da bir araya geleceğini açıkladı.

09 Ağustos 2025 | 09:10
Tarihi görüşmenin günü belli oldu

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Uzun zamandır beklenen bu görüşme gelecek Cuma günü Alaska eyaletinde gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

CNBC'nin haberine göre Trump’ın, Rusya’ya Ukrayna’daki savaşını sona erdirmesi için tanıdığı süre Cuma günü sona eriyordu. ABD Başkanı, Moskova işgali sonlandırmazsa Rusya’nın ticaret ortaklarına “yaklaşık yüzde 100” oranında ikincil gümrük vergileri uygulayacağını duyurmuştu. 

Bloomberg News, iki ülke yetkililerinin, savaşı durduracak ve Rusya’nın kontrolündeki bölgeleri elinde tutmasına izin verecek bir anlaşma üzerinde çalıştığını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın önceliğinin savaşı sona erdirecek bir müzakere yolu bulmak olduğunu belirtti. ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un hafta başında Putin ile görüştüğü, bu temasın Trump tarafından “verimli” olarak nitelendirildiği açıklandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD’nin ateşkes konusunda kararlı olduğunu düşündüğünü ifade ederken, sürecin gecikmesinden Rusya’yı sorumlu tuttu. 

Ateşkesin sağlanamamasında, Rusya’nın NATO üyeliği hedefinden vazgeçilmesi ve ilhak ettiği dört bölgenin elinde kalması yönündeki taleplerin etkili olduğu belirtiliyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL