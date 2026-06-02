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Teknoloji devinden ölümcül tehdide karşı "Yapay Zeka" hamlesi: 32 milyon kısır sivrisinek doğaya salınacak

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google, ABD'nin California ve Florida eyaletlerinde hastalıkların yayılmasını önlemek için 32 milyon "kısır sivrisineği" doğaya salmayı hedeflediğini duyurdu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Teknoloji devinden ölümcül tehdide karşı "Yapay Zeka" hamlesi: 32 milyon kısır sivrisinek doğaya salınacak

Google'ın konuyla ilgili bilgilendirmesinde, Batı Nil virüsü, dang humması ve Zika gibi sivrisinekler tarafından yayılan hastalıkları azaltmak amacıyla, California ve Florida'da iki yıl içinde 32 milyon "kısır sivrisineğin" doğaya salınması için resmi onay alınmaya çalışıldığı duyuruldu.

Şirkete ait Debug.com sitesinde, "zararlı sivrisineklerin hastalık yaydığına, faydalı sivrisineklerin ise onları durdurabileceğine" dair bilgilerin yer aldığı görüldü.

Sivrisineklerin dünyadaki en ölümcül hayvan türü olduğu belirtilen sitede ayrıca, "Sivrisinekler diğer tüm hayvanların toplamından daha fazla insanı öldürüyor. Aedes aegypti türü, her yıl yüz milyonlarca insanı hasta eden dang humması, Zika, sarı humma ve Chikungunya gibi hastalıkları taşıyor. Ve bu hastalıklar her zamankinden daha hızlı yayılıyor." değerlendirmesine yer verildi.

Konuyu yakından takip eden bazı ABD medya kuruluşlarının haberlerinde, Google'ın söz konusu projeyle ilgili teklifinin ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından incelendiği ve 5 Haziran'da kararın açıklanacağı bilgilerine yer verildi.

ABD medyası ayrıca, Google'ın projesi kapsamında "ısıran sivrisinekler yerine, doğal olarak oluşan bir bakteri olan Wolbachia ile enfekte edilmiş" erkek sivrisinekleri doğaya salmayı planladığı, bu erkek sivrisineklerin vahşi dişi türleriyle çiftleştiğinde yavrularının hayatta kalamayacağı ve bunun da zamanla "sivrisinek popülasyonlarının baskılanmasına yardımcı olacağı" kaydedildi.

Sivrisineklerle hastalıkları önleme projesi üzerinde 10 yıldan fazla bir süredir çalıştığı bilinen Google'ın, bu proje için yapay zeka ve robotik sistemlerin kullanılacağına dair bilgiler de kurumun daha önceki açıklamaları arasında yer alıyor.

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