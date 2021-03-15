Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin CFO’su için yeni bir unvan yaratırken kendisine de ‘Tesla’nın Tekno Kralı’ unvanını verdi. Musk, CFO’su Zach Kirkhorn’un unvanına ise ‘Koinlerin Efendisi’ni (Master of Coins) ekledi.

Tesla’nın ABD’deki piyasa regülatörü SEC’e yaptığı bildiriye göre, Tesla’nın CEO’su Elon Musk şirketin CFO’su için yeni bir unvan yaratırken kendisine de ‘Tesla’nın Tekno Kralı’ unvanını verdi.

Tesla, şirketteki unvanlar listesini SEC’e sundu. Sunduğu listeye göre Elon Musk’ın unvanına ‘Tesla’nın Tekno Kralı’ (Technoking of Tesla) eklenirken, şirketin CFO’su Zach Kirkhorn’un unvanlarında biriyse ‘Koinlerin Efendisi’ (Master of Coins) oldu. Şirket yapılan değişikliklere rağmen Elon Musk’ın CEO’luk görevini ve Zach Kirkhorn’un CFO’luk görevini sürdüreceğini belirtti.

Tesla, geçtiğimiz ay 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklamıştı. Ardınan kripto para birimi Bitcoin’i bir ödeme sistemi olarak kabul edeceğini açıklamıştı. Tesla’nın bu ilgisinin ardından kripto paralara kurumsal ilgi had safhaya ulaşmıştı.