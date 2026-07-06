‘Trump Hesapları’ resmen başladı: NYSE ve Nasdaq'ın zili ilk kez Beyaz Saray'dan çalındı

ABD Başkanı Donald Trump, çocuklara yönelik yatırım programı "Trump Hesapları"nı kamuoyuna tanıtmak amacıyla dikkat çeken bir etkinliğe imza attı. Trump, New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) ile Nasdaq'ın açılış zilini ilk kez Beyaz Saray'dan birlikte çalarken, yeni yatırım programının ABD ekonomisiyle birlikte büyüyeceğini söyledi.

Açılış zili ilk kez Beyaz Saray'dan çalındı

Oval Ofis'te düzenlenen törene ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile NYSE ve Nasdaq yetkililerinin yanı sıra programa destek amacıyla 6,25 milyar dolar bağış yapan Michael ve Susan Dell katıldı.

Trump: Çocuklar büyük servet oluşturabilecek

Trump, burada yaptığı konuşmada, "Trump Hesapları" programını çocuklar için "olağanüstü bir imkan" olarak tanımlayarak, bu programla genç yaşta büyük bir servete sahip olabileceklerini söyledi.

Devletten 1000 dolarlık başlangıç desteği

Yönetiminin 4 Temmuz'da 500 binden fazla Amerikalı çocuğun "Trump Hesapları"na 1000 dolar tutarında tek seferlik başlangıç katkısı yatırdığını belirten Trump, bunun önemli bir miktar olduğunu ve bağışçılardan ilave katkılar alacağını aktardı.

Trump, "Borsanın açılış zilinin çalınmasıyla birlikte Trump Hesapları da hızla büyüyen ekonomimizle birlikte büyümeye başlayacak." dedi.

Trump ayrıca, bireysel katkılar ve başlangıç fonları aracılığıyla bu hafta Amerika'nın çocukları adına borsaya 800 milyon dolarlık yeni sermaye yatırılacağını kaydetti.

Kimler yararlanabilecek?

ABD Hazine Bakanlığı tarafından 4 Temmuz'da kullanıma açılan Trump Hesapları kapsamında aileler çocukları adına yatırım hesabı açabiliyor.

Hesaplara aile üyeleri, arkadaşlar ve diğer yetişkinlerin yanı sıra işverenler, hayır kuruluşları ve kamu kurumları da katkıda bulunabiliyor.

Program kapsamında 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2028 tarihleri arasında doğan uygun şartları sağlayan çocukların hesaplarına ABD Hazine Bakanlığı tarafından 1000 dolarlık başlangıç katkısı yapılacak.

6 milyondan fazla aile kayıt yaptırdı

ABD Hazine Bakanlığına göre, 6 milyondan fazla aile Trump Hesabı açmak için kayıt yaptırdı. Ayrıca 50'den fazla şirket, çalışanlarının çocuklarının hesaplarına katkı sağlamayı taahhüt etti.