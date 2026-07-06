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Yaz tatili rekor getirdi: Sabiha Gökçen tarihinin en yüksek yolcu sayısına ulaştı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yaz tatiliyle birlikte artan yolcu trafiğinde yeni bir rekora imza attı. Bir hafta önce kırdığı rekoru geride bırakan havalimanı, bir günde 165 bin 814 yolcuya hizmet vererek tarihinin en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yaz tatili rekor getirdi: Sabiha Gökçen tarihinin en yüksek yolcu sayısına ulaştı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), yaz tatili döneminde artan seyahat talebiyle tarihinin en yoğun gününü yaşadı. Havalimanı, bir günde 165 bin 814 yolcuya hizmet vererek şimdiye kadarki en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Okulların kapanmasının ardından yükselen yolcu trafiği, yalnızca bir hafta içinde ikinci kez rekor getirdi.

Bir haftada ikinci kez rekor kırıldı

Tatille birlikte artan talebin etkisiyle yolcu rekoru, bir hafta sonra ikinci kez kırıldı. Havalimanının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, dün 165 bin 814 yolcuya hizmet verilerek havalimanı tarihindeki en yüksek günlük yolcu sayısına ulaşıldığı bildirildi.

907 uçuş gerçekleştirildi

Bu kapsamda havalimanında 887'si sivil ticari uçuş olmak üzere toplamda 907 uçuş gerçekleştiği belirtilen paylaşımda, geliş ve gidiş olmak üzere uluslararası toplam 499 uçuş yapıldığı, 46 bin 842 uluslararası gelen yolcunun da havalimanını kullandığı kaydedildi.

Paylaşımda, "Bu tarihi başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve bizleri tercih eden değerli misafirlerimize sonsuz teşekkürler. Birlikte daha nice rekorlar kırmak dileğiyle." ifadelerine yer verildi.

Etiketler
yolcu sayısı Sabiha Gökçen istanbul Sabiha Gökçen Havalimanı rekor yaz tatili
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