NATO Zirvesi'nde kritik temas: Savunma projeleri için Romanya heyeti TUSAŞ’ta

Türkiye ile Romanya arasındaki savunma sanayi iş birliği yeni bir aşamaya taşınıyor. NATO Zirvesi ve NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında Romanya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Radu Miruta'nın TUSAŞ tesislerini ziyaret etmesi, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi. Görüşmede milli havacılık projeleri, üretim altyapısı ve ileri teknoloji kabiliyetleri masaya yatırıldı.

TUSAŞ'ta kritik savunma sanayi buluşması

Görgün, 2026 NATO Zirvesi ve NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında Romanya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Radu Miruta ile beraberindeki heyeti Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde ağırladı.

Ziyarette, Türkiye'nin milli havacılık projeleri, üretim altyapısı ve yüksek teknoloji kabiliyetleri hakkında heyete bilgi verildi.

Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Haluk Görgün, "2026 NATO Zirvesi ve NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında Romanya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Sayın Miruta'yı ve kıymetli heyetini TUSAŞ tesislerimizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Ziyaret vesilesiyle milli havacılık projelerimizi, üretim altyapımızı ve yüksek teknoloji kabiliyetlerimizi heyete tanıttık." ifadelerini kullandı.

CAm. Roman Korveti iş birliğinin simgesi oldu

Görgün, yakın zamanda Romanya Deniz Kuvvetlerine teslim edilen CAm. Roman Korveti'nin, iki NATO müttefiki arasındaki savunma sanayisi işbirliğinin ulaştığı seviyeyi ortaya koyduğunu belirtti.

Haluk Görgün'den stratejik ortaklık mesajı

"Yakın zamanda Romanya Deniz Kuvvetlerine teslim ettiğimiz CAm. Roman Korveti, iki güçlü NATO müttefiki olarak Türkiye ile Romanya arasındaki savunma sanayi işbirliğinin ulaştığı seviyenin somut bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulunan Görgün, şunları kaydetti:

"Bu güçlü ortaklığı daha da ileriye taşımanın, müşterek kabiliyetlerimize ve İttifak'ın ortak güvenliğine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sayın Bakan'a teşrifleri ve gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmeler için teşekkür ediyorum. Türkiye olarak dost ve müttefik ülkelerle savunma sanayii alanındaki iş birliklerimizi stratejik bir yaklaşımla geliştirmeye devam edeceğiz."