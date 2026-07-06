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TÜİK açıkladı: Haziran enflasyonunda enerji geriledi, hizmet fiyatları yükseldi

TÜİK'in açıkladığı mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE verilerine göre haziranda aylık enflasyon yüzde 1,75 oldu. Hizmet grubunda fiyat artışı yüzde 2,3 ile öne çıkarken, enerji fiyatları ise aylık bazda geriledi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TÜİK açıkladı: Haziran enflasyonunda enerji geriledi, hizmet fiyatları yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre, haziranda genel TÜFE bir önceki aya göre yüzde 1,75 artarken, hizmet sektöründeki fiyat artışları enflasyon üzerinde belirleyici olmaya devam etti.

Haziranda aylık enflasyon yüzde 1,75 oldu

TÜİK verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış genel TÜFE, haziran ayında aylık bazda yüzde 1,75 yükseldi. Özel kapsamlı göstergeler de çekirdek enflasyon görünümünün devam ettiğine işaret etti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinde artış sürdü

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç hesaplanan TÜFE, haziranda aylık yüzde 2,09 arttı.

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler, tütün ürünleri ve altın hariç hesaplanan diğer çekirdek gösterge ise aynı dönemde yüzde 1,98 yükseldi.

Hizmet fiyatları artışta öne çıktı

Alt kalemler incelendiğinde en yüksek aylık artış yüzde 2,3 ile hizmet grubunda gerçekleşti. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda fiyatlar yüzde 1,88 artarken, enerji ve gıda dışı mallarda aylık artış yüzde 1,6 olarak kaydedildi.

Enerji fiyatlarında düşüş yaşandı

Haziran ayında enerji fiyatları yüzde 0,91 gerileyerek ana harcama grupları arasında düşüş gösteren tek kalem oldu. Enerjideki gerilemeye karşın hizmet ve çekirdek enflasyon göstergelerindeki yükseliş, fiyat baskılarının sürdüğüne işaret etti.

Haziran ayı özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin haziranda aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

KapsamAylık Değişim (%)
Genel TÜFE1,75
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE2,09
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE1,98
Enerji-0,91
Gıda ve alkolsüz içecekler1,88
Enerji ve gıda dışı mallar1,60
Hizmet2,30

 

Etiketler
çekirdek enflasyon TÜFE TÜİK enflasyon haziran aylık enflasyon hizmet fiyatları enerji ekonomi haberleri
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