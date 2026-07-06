TÜİK açıkladı: Haziran enflasyonunda enerji geriledi, hizmet fiyatları yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre, haziranda genel TÜFE bir önceki aya göre yüzde 1,75 artarken, hizmet sektöründeki fiyat artışları enflasyon üzerinde belirleyici olmaya devam etti.

Haziranda aylık enflasyon yüzde 1,75 oldu

TÜİK verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış genel TÜFE, haziran ayında aylık bazda yüzde 1,75 yükseldi. Özel kapsamlı göstergeler de çekirdek enflasyon görünümünün devam ettiğine işaret etti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinde artış sürdü

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç hesaplanan TÜFE, haziranda aylık yüzde 2,09 arttı.

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler, tütün ürünleri ve altın hariç hesaplanan diğer çekirdek gösterge ise aynı dönemde yüzde 1,98 yükseldi.

Hizmet fiyatları artışta öne çıktı

Alt kalemler incelendiğinde en yüksek aylık artış yüzde 2,3 ile hizmet grubunda gerçekleşti. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda fiyatlar yüzde 1,88 artarken, enerji ve gıda dışı mallarda aylık artış yüzde 1,6 olarak kaydedildi.

Enerji fiyatlarında düşüş yaşandı

Haziran ayında enerji fiyatları yüzde 0,91 gerileyerek ana harcama grupları arasında düşüş gösteren tek kalem oldu. Enerjideki gerilemeye karşın hizmet ve çekirdek enflasyon göstergelerindeki yükseliş, fiyat baskılarının sürdüğüne işaret etti.

Haziran ayı özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin haziranda aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle: