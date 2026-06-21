Trump’ın Hürmüz tehdidi tansiyonu yükseltti: Kapatırsanız İran'ı yok ederiz

ABD ve İran heyetleri, dört aydır süren çatışmaları sonlandırmak amacıyla İsviçre’de müzakere masasına otururken, ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Fox News’e konuşan Trump, Hürmüz Boğazı’nın kapatılması halinde İran’a karşı çok sert adımlar atacaklarını belirterek, “Hürmüz’ü kapatırsanız bir ülkeniz kalmaz” ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı görüşmelerin ana gündemi oldu

ABD ve İran heyetleri, yaklaşık dört aydır süren savaşı sonlandırmak amacıyla Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda İsviçre'de üst düzey barış görüşmelerine başladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve İran heyeti başmüzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf liderliğindeki delegasyonlar, aralarındaki savaşa kalıcı bir son verme amacıyla pazar sabahı İsviçre'deki Buergenstock kasabasında bir araya geldi.

Görüşmeler, iki ülkenin 60 günlük bir ateşkes üzerinde mutabık kalmasının ardından düzenlenirken, İran'ın küresel petrol sevkiyatı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı kapattığı yönündeki iddia zirvenin en önemli gündem maddelerinden birini oluşturuyordu.

Trump: Hürmüz'ü kapatırsanız bir ülkeniz kalmaz, İran'ı yok ederiz

İran ile ABD arasında müzakereler devam ederken Trump'tan Tahran yönetimine yönelik yeni bir tehdit geldi.

Fox News'e konuşan Trump, "İranlılar Hürmüz Boğazı’nı kapatırsa, ülkeleri mahvolur. ABD, Hürmüz Boğazı’nın koruyucu meleği haline gelebilir ve petrolün yüzde 20’sini alabilir. Zorunda kalırsak Hürmüz Boğazı’nı gerekirse ele geçirebiliriz. Anlaşma yapmazlarsa, geçiş ücreti tahsil edeceğiz. Hürmüz'ü kapatırsanız bir ülkeniz kalmaz, İran'ı yok ederiz. Ülkenize geri dönemezsiniz” dedi.

İran cephesinden şartlı mesaj

İran'ın Tesnim haber ajansı ise müzakere ekibine yakın bir kaynağa dayanarak, Hürmüz Boğazı'nın Lübnan'daki ateşkesin sağlanması ve İran petrolünün satışına izin veren muafiyetlerin verilmesi koşullarının yerine getirilmediği sürece kapalı kalmaya devam edeceğini duyurmuştu. Kaynak, söz konusu iki koşulun gerçekleşmesi halinde boğazın yeniden açılabileceğini belirtmişti.

Trump: Hizbullah dosyasını Suriye'ye teslim etmeye yakınım

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da İran'ı Lübnan üzerinden tehdit etti.

İran'ın Lübnan'da büyük paralar ödediği vekil güçlerinin (Hizbullah) sorun çıkarmayı derhal durdurması gerektiğini belirten Trump, "Eğer durmazlarsa, tıpkı geçen hafta yaptığımız gibi İran'ı yine çok sert bir şekilde vuracağız" ifadelerini kullandı.

Trump, Fox News'e verdiği demeçte, "Hizbullah dosyasını Suriye'ye teslim etmeye ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara'yı yetkilendirmeye çok yakınım." dedi.