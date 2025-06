Trump, İran ve İsrail arasında ateşkes ilan etti

İran dün akşam ABD'nin nükleer tesislerine saldırısına misilleme olarak Katar'daki ABD üssüne füze saldırısı düzenlemişti. Katar'dan yapılan açıklamada üssün önceden boşaltıldığı, can kaybı olmadığını duyuruldu. Saatler sonra Trump, "İran'a (Katar'daki saldırıyı) bize önceden haber verdiği için teşekkür etmek istiyorum" dedi. Trump bir süre sonra da İsrail ve İran arasında ateşkes ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda "herkese tebrikler" ifadesini kullandı. Savaşın "bu noktada sonlandığının" kabul edileceğini kaydeden Trump, İran'ın ateşkesi başlatacağını ve takip eden 12. saatte de İsrail'in ateşkes başlatacağını kaydetti. Trump, izleyen 24. saatte de "12 gün savaşının resmi sonunun" dünya tarafından da "selamlanacağını" belirtti.

Her bir ateşkes esnasında diğer tarafın "barışçıl ve saygılı" kalacağını kaydeden Trump, "Her şeyin olması gerektiği gibi çalışacağı varsayımıyla, ki öyle olacak, her iki ülkeyi, İsrail ve İran'ı, '12 günlük savaş' olarak adlandırılması gereken şeyi sona erdirmek için gereken dayanıklılık, cesaret ve zekaya sahip oldukları için tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, bu savaşın yıllarca sürebilecek ve tüm Orta Doğu'yu yok edebilecek bir savaş olabileceğini ifade ederek, "Ama olmadı ve asla olmayacak! Tanrı İsrail'i korusun, Tanrı İran'ı korusun, Tanrı Orta Doğu'yu korusun, Tanrı ABD'yi korusun ve Tanrı dünyayı korusun." açıklamasında bulundu.

İKİ ÜLKE BARIŞ İÇİN YANIMA GELDİ

Trump, bir diğer paylaşımında ise İsrail ve İran'ın barış konusunda "kendisine geldiğini" söyledi ve şu mesajı paylaştı: İsrail ve İran neredeyse aynı anda bana geldi ve “BARIŞ!” dedi. O an, zamanın ŞİMDİ olduğunu biliyordum. Gerçek kazananlar Dünya ve Orta Doğu oldu! Her iki ülke de gelecekte muazzam SEVGİ, BARIŞ ve REFEH görecek. Kazanacakları çok şey var ama doğruluk ve hakikat yolundan saparlarsa kaybedecekleri de çok şey olur. İsrail ve İran için gelecek SINIRSIZ ve büyük bir UMUTLA dolu. İKİNİZİ DE TANRI KORUSUN!

"Ateşkesin sınırsız olduğunu düşünüyorum"

Trump, NBC News'e ise İsrail ve İran arası çatışmalar nedeniyle birçok kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Durumun daha da kötüye giderek "tüm Orta Doğu'yu yerle bir edebileceğini" savunan Trump, iki ülke arası varılan ateşkesin önemine dikkati çekti.

Trump, "Amerika için harika bir gün. Orta Doğu için harika bir gün. İşi bitirebildiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Ateşkesin süresine yönelik sorulan soruya Trump, "(İsrail-İran arası) Ateşkesin sınırsız olduğunu düşünüyorum. Sonsuza kadar sürecek." ifadesini kullandı. İki ülke arası çatışmaların "tamamen bittiğini" ifade eden Trump, İsrail ile İran'ın "bir daha asla birbirlerine ateş açacaklarına inanmadığını" dile getirdi.