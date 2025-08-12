ARA
  • Fikir değiştirdi: İstifa etsin demişti, 2 gün sonra övdü

ABD Başkanı Donald Trump, istifa çağrısında bulunduğu Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ile bir araya geldi.

12 Ağustos 2025 | 09:01
Son Güncellenme: 12 Ağustos 2025 | 09:41
Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile birlikte Intel CEO'su Tan ile görüştüğünü bildirdi.

Görüşmenin "çok ilginç" geçtiğini belirten Trump, Tan'ın başarısını ve yükselişini "inanılmaz bir hikaye" olarak tanımladı.

Trump, "Sayın Tan ve kabine üyelerim birlikte vakit geçirecek ve gelecek hafta bana önerilerde bulunacaklar." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta Intel CEO'su Tan'a istifa çağrısında bulunmuştu.

Söz konusu istifa çağrısı, Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'un, Intel Yönetim Kurulu Başkanı Frank Yeary'e yazdığı mektupta, Tan'ın Çin ile bağlantılarını sorgulamasının ardından gelmişti.

Cotton, 6 Ağustos tarihli mektubunda, Intel CEO'su Tan'ın yatırımları ve Çin Komünist Partisi ile Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile bağlantılı olduğu iddia edilen yarı iletken firmalarıyla olan ilişkileri konusundaki endişelerini dile getirmişti.

Intel CEO'su Tan ise kendisini istifaya çağıran Trump'a yönelik yaptığı açıklamada, "Gündeme getirilen konuları ele almak ve gerçekleri öğrenmelerini sağlamak üzere ABD yönetimiyle temas halindeyiz." ifadesini kullanmıştı. AA

