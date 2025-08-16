ARA
  Trump-Putin görüşmesinde sonuç ne oldu? Trump'tan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cuma günü Alaska’da yaptığı zirve, Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varılamadan sona erdi.

16 Ağustos 2025 | 09:17
CNBC'nin haberine göre Trump görüşmeyi “verimli” olarak nitelendirdi, Putin ise Moskova’da yeni bir toplantı yapılmasını önerdi.

Beyaz Saray, görüşmenin önemini düşük tutarak zirveyi “başkan için bir dinleme egzersizi” olarak tanımladı. Toplantı öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X üzerinden yaptığı açıklamada savaşın sona erdirilmesi için ABD'nin güçlü bir tutum alması gerektiğini vurgulamıştı ve en azından Ukrayna, ABD ve Rusya liderlerinin bir araya gelmesinin önemine dikkat çekmişti.

Yaklaşık on yıl aradan sonra ABD’ye ilk kez gelen Putin, iki ülke ilişkilerinin “zor bir dönemden geçtiğini” söyledi. 

Soru almadılar

Trump ise Putin ile ortak basın toplantısında, birçok konuda uzlaşı sağlandığını ancak birkaç önemli başlıkta ilerleme kaydedilemediğini belirtti. Liderler basından soru almadı.

Putin, görüşmeleri hem Kiev ile çatışmanın çözümü hem de Washington ile ilişkilerin iyileştirilmesi için bir “başlangıç noktası” olarak nitelendirdi. İlişkilerin Soğuk Savaş’tan bu yana en düşük seviyeye indiğini ifade etti.

Trump, Putin’in değerlendirmelerini “derin” bulduğunu söyleyerek, görüşmeler hakkında NATO ve Zelenskiy’e bilgi vereceğini açıkladı. Ancak hangi başlıkların masada kaldığına dair ayrıntı vermedi.

Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgalinden bu yana yapılan çeşitli barış görüşmeleri sonuçsuz kalmıştı. Trump, zirve sonrası Fox News’a verdiği demeçte Zelenskiy’e savaşı bitirmek için anlaşmaya varması çağrısında bulundu.

Rus basını zirveyi Moskova için olumlu bir gelişme olarak yansıtırken, Ukrayna’da ise olası bir Trump aracılığıyla yapılacak anlaşmanın toprak kaybı getirebileceği endişesi öne çıktı.

