Trump'tan 20 yıl sonra bir ilk: Ziyarete gidecek

ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü ABD Merkez Bankası’nı (Federal Reserve) ziyaret edecek.

24 Temmuz 2025 | 09:31
Son Güncellenme: 24 Temmuz 2025 | 10:15
Trump'tan 20 yıl sonra bir ilk: Ziyarete gidecek

Beyaz Saray tarafından açıklanan programa göre, Trump’ın ziyareti saat 16.00’da (TSİ 23.00) gerçekleşecek.

CNBC'nin haberine göre bu ziyaret, yaklaşık 20 yıl aradan sonra bir ABD başkanının Merkez Bankası’na yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor. 

Geleneksel olarak Amerikan başkanları, siyasi etkilerden bağımsızlığı hem yasal hem de pratik düzeyde güvence altına alınmış olan Fed’in özerkliğine saygı gösteriyor. Ancak Trump’ın bu adımı, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik baskılarını sembolik olarak bir üst seviyeye taşıyor.

Trump, Powell’ı faiz oranlarını düşürmediği gerekçesiyle uzun süredir eleştiriyor. 

Daha önceki ABD başkanları zaman zaman Fed başkanlarını eleştirse de bugüne kadar hiçbir başkan, Merkez Bankası Başkanı’nı görevden alma girişiminde bulunmamıştı.

