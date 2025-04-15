ARA
DOLAR
38,10
0,18%
DOLAR
EURO
43,09
-0,18%
EURO
GRAM ALTIN
3942,37
0,43%
GRAM ALTIN
BIST 100
9400,25
-0,25%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Trump’tan bir geri adım daha: Otomobil endüstrisine muafiyet sinyali

Trump’tan bir geri adım daha: Otomobil endüstrisine muafiyet sinyali

2 Nisan'da açıkladığı ek tarifeleri 90 günlüğüne askıya alan ABD Başkanı Donald Trump, şimdi de otomobil endüstrisinin gümrük vergilerinden geçici olarak muaf tutulabileceğini ima etti.

15 Nisan 2025 | 10:43
Trump’tan bir geri adım daha: Otomobil endüstrisine muafiyet sinyali

CBS News'in haberine göre, Oval Ofis'te basına konuşan Trump, ABD'li otomobil üreticilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Trump, üreticilerin Kanada, Meksika ve diğer ülkelerdeki üretimi ABD'ye taşımak için "biraz zamana ihtiyaçları olduğunu" söyleyerek, "karmaşık tedarik zincirlerini" gözden geçirmelerine zaman tanımak amacıyla otomobil endüstrisinin geçici olarak gümrük vergilerinden muaf tutabileceğini ima etti.

Başkan Trump, 2 Nisan'da ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını açıklamış ve temel tarife oranları ile ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını duyurmuştu.

ABD'nin tarife artışına tepki gösteren Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 125'e kadar çıkaran Trump, diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 günlüğüne askıya alındığını açıklamıştı.

Trump, 26 Mart'ta, otomobil ve bazı otomobil parçalarının ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması için bir kararname imzalamıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 3942,37 0,43%
  • ALTIN ONS 3218,38 0,24%
  • BIST 100 9400,25 -0,25%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,901 -0,066%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3934 0,42595%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 82,55 0,4441%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,099 0,1801%
  • EURO/DOLAR 1,131 -0,3678%
  • EURO/TURK LIRASI 43,0878 -0,181%
  • STERLIN/DOLAR 1,32333 0,33094%
Borsa Haberleri
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Borsada dün temettü kararı açıklayan 3 şirket
Bugün 3 şirket temettü dağıtacak
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti: 4,47 TL
Anadolu Efes (AEFES) temettü tarihi kesinleşti: Ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Haftanın temettü takvimi: Bu hafta hangi şirketler temettü verecek? İşte 14-18 Nisan temettü programı
Türk Traktör bilanço tarihi belli oldu
Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?
BİM, Emlak Konut, Ereğli, Ford... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Yatırım araçlarında haftanın şampiyonu
Doğan Holding'te temettü kararı kesinleşti
Dün 2 şirket temettü teklifini duyurdu
GERİ
İLERİ
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Borsada dün temettü kararı açıklayan 3 şirket
Bugün 3 şirket temettü dağıtacak
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti: 4,47 TL
Anadolu Efes (AEFES) temettü tarihi kesinleşti: Ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Haftanın temettü takvimi: Bu hafta hangi şirketler temettü verecek? İşte 14-18 Nisan temettü programı
Türk Traktör bilanço tarihi belli oldu
Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?
BİM, Emlak Konut, Ereğli, Ford... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Yatırım araçlarında haftanın şampiyonu
Doğan Holding'te temettü kararı kesinleşti
Dün 2 şirket temettü teklifini duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL