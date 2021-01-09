Sosyal medya platformu Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabını süresiz olarak askıya aldığını açıkladı.

Twitter’ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, “Trump’ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı, bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Twitter’ın, halkın seçilmiş yetkililerin ve dünya liderlerinin sesini duymasına olanak sağladığının altı çizilerek, “Bu hafta yaşanan korkunç olaylar çerçevesinde Çarşamba günü Twitter yönetmeliğinin daha fazla ihlal edilmesi durumunda bu adımı atabileceğimizi açıkça belirtmiştik. Kamu yararı çerçevemiz, halkın seçilmiş yetkililerden ve dünya liderlerinden doğrudan haber alabilmesini içerir. Bu çerçeve, kişilerin açık beyanda bulunma yetkisine sahip olması prensibi üzerine kuruludur. Ancak son yıllarda birçok kez bu hesapların kurallarımızdan üstün olmadığını ve Twitter’ın şiddeti ve diğer şeyleri teşvik etmek için kullanılamayacağını açıkça belirttik. Politikalarımız ve bunların uygulanması konusunda şeffaf olmaya devam edeceğiz’” denildi.

TRUMP’IN SON TWEETLERİ NEYDİ?

Twitter’ın açıklamasında, Trump’ın, ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin törenine katılmayacağını duyurduğu mesajı da olmak üzere 8 Ocak tarihinde yazdığı iki mesajın ‘‘şiddete övgü’’ niteliğinde olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Trump’ın hesabının kapatılmasına neden olan olduğu duyurulan diğer tweet ise şöyleydi: “Bana oy veren 75 milyon müthiş Amerikalı vatansever, Önce Amerika ve Amerika’yı Yeniden Güçlü Yapacağız hareketi, gelecekte uzun bir süre ciddi bir söz hakkına sahip olacak. Hiçbir şekilde onlara saygısızlık edilemez ve haksız davranılamaz”

Twitter, ABD’deki kongre baskınına ve son olaylara atıf yaptığı açıklamada, Trump’ın hesabının daha fazla şiddeti teşvik etme riski nedeniyle süresiz olarak askıya aldığını duyurdu.

Twitter, Trump’ın daha etkin olduğu ve “realDonaldTrump” kullanıcı adına sahip hesabı kapatırken, ABD başkanları için açılan resmi “POTUS” kullanıcı adlı hesabın aktif olduğu görüldü.

TRUMP’TAN YENİ PLATFORM KURMA MESAJI

Trump, resmi Twitter hesabının kalıcı olarak askıya alınmasının ardından başkanlık makamının resmi hesabı olan “POTUS” hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Uzun zamandır Twitter’ın ifade özgürlüğünü yasaklamakta çok ileri gittiğini söylüyordum ve bugün Twitter çalışanları, beni susturmak adına hesabımı bu platformdan kaldırmak için Demokratlar ve radikal solcularla iş birliği yapmıştır.” ifadesini kullandı.

Kendisine oy veren 75 milyon kişiye hitaben ise Trump, “Twitter, özel bir şirket olabilir ancak hükümetin onlara sağladığı yasal koruma olmadan uzun süre hayatta kalmayacaklardır.” değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Twitter’ın hesabını askıya alacağını tahmin ettiğini belirterek, “Birçok diğer site ile iletişim halindeydik ve yakın zamanda büyük bir duyurumuz olacak. Aynı zamanda yakın gelecekte kendi platformumuzu kurma ihtimallerini de değerlendiriyoruz. Bizi susturamayacaksınız.” mesajını paylaştı.

Twitter’ın, ifade özgürlüğünü sağlamadığını savunan Trump, “Twitter, dünyadaki en tehlikeli kişilerin özgürce konuştuğu ve aşırı solu yükselten bir platformdur. Bizi izlemeye devam edin.” yorumu yaptı.

POTUS HESABINDAN YAPILAN PAYLAŞIM DA SİLİNDİ

“realDonaldTrump” kullanıcı isimli hesabı askıya alınan Trump, söz konusu yazılı açıklamayı başkanlık makamının resmi hesabı olan “POTUS” hesabından paylaştı.

Ancak paylaşımdan kısa süre sonra Twitter, Trump’ın bu paylaşımını da sildi.

SEÇİM KAMPANYA EKİBİNİN HESABI DA ASKIYA ALINDI

Twitter, kişisel hesabını kapattığı ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanya ekibinin hesabını da askıya aldı. Trump’ın “realDonaldTrump” kullanıcı adlı hesabını, “şiddete teşvik” gerekçesiyle askıya alan Twitter’dan yeni bir adım daha geldi.

Twitter, Trump’ın seçim kampanya ekibi tarafından kullanılan ve 2,4 milyon takipçisi olan “TeamTrump” adlı hesabı da askıya aldı. Söz konusu adım, hesaptan Trump’ın Twitter’a tepki gösterdiği açıklamayı paylaşmasının ardından geldi.

KONGRE BASKINI SONRASI HESAP 12 SAATLİĞİNE ASKIYA ALINMIŞTI

Twitter, çarşamba günkü Kongre baskınının ardından Trump’ın hesabını 12 saatliğine askıya almış ve şiddete teşvik eden paylaşımların sürmesi durumunda hesabın kapatılacağını duyurmuştu. Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram da Trump’ın paylaşımları nedeniyle hesaplarını askıya almıştı.

CUMHURİYETÇİ SENATÖRDEN 230 NUMARALI DÜZENLEME MESAJI

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Twitter beni bu açıklamayı yapıyorum diye engelleyebilir ancak ben bu kadere razıyım: Trump’ın hesabını kalıcı olarak askıya alma kararınız ciddi bir hata. Ayetullah (Hamaney) tweet atabiliyor ama Trump atamıyor. Bu durum, Twitter’ı kimlerin yönettiğine dair çok şey anlatıyor.” dedi.

Sosyal medya şirketlerine koruma sağlayan 230 numaralı federal düzenlemenin kaldırılması için çalışacağının altını çizen Graham, “Büyük teknoloji şirketleri, eylemleri nedeniyle davalardan muaf olan tek Amerikan şirketleri, bunun nedeni de Kongrenin onları koruma altına almış olması.” paylaşımı yaptı.