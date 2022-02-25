Ukrayna haritası neler söylüyor? Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat devam ediyor. BBC’nin haberine göre sosyal medya videoları, Kiev şehir merkezinin hemen kuzeyindeki Obolon bölgesinden geçen birkaç Rus tankını gösteriyor. Kiev, aslında Rus askerinin kuzeyden giriş yaptığı Belarus sınırlarına oldukça yakın. Ukrayna Savunma Bakanlığı da bugün paylaştığı bir tweette “düşmanın” şehir merkezindeki Kiev parlamentosunun yaklaşık 9 km (5,5 mil) kuzeyindeki Obolon bölgesinde olduğunu söyledi. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus keşif birliklerinin şehir merkezine sadece birkaç mil uzaklıktaki Obolon’a girdiğini söyledi. Bakanlık, bir tweet’te ilçedeki vatandaşlarından şüpheli hareketleri bildirmelerini istedi.



Bakanlık bir başka açıklamasında ise Rus kuvvetlerinin yerleşim bölgesine sızdığını doğruladı. Bazı Ukraynalı yetkililer, Rus askerlerinin Ukrayna üniforması giyerek başkente sızmaya çalıştığını iddia etti. Peki, Ukrayna’daki çatışmalarda neler yaşanıyor? Rusya, neden başkent Kiev’e girmeye çalışıyor?

UKRAYNA ORDUSU: AJAN VE SABOTAJCILAR GÖRÜLDÜ

Ukrayna ordusu, başkent Kiev’deki hükümet binalarının yakınlarında silah seslerinin duyulmaya başlandığını bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, Rusya’ya ait “ajanlar” ve “sabotajcıların” başkent Kiev’in yaklaşık 7,5 kilometre yakınlarında görüldüğü kaydedildi. Öte yandan, Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform’a göre, en şiddetli çatışmalar Ivankov şehrinin yanı sıra Kiev bölgesindeki Gostomel, Vorzel ve Bucha’da uç mahallelerde yaşanıyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin şehir merkezinin 9 kilometre kuzeyindeki Obolon’a girdiğini doğrulamıştı. BBC, aşağıdaki videonun bu sabah Obolon’da kaydedildiğini doğruluyor.

UKRAYNA HARİTASI NELER SÖYLÜYOR?

Rus birlikleri 3 cepheden Ukrayna’ya girdi. Ukrayna sınırları kuzeyde Belarus’tan ve güneyde daha önce Rusya’nın işgal ve ilhak ettiği Kırım’dan gelen Rus kuvvetleri tarafından saldırıya uğradı. Rusya’nın açtığı 3. cephe ise doğudaki Donbas bölgesinde. Kiev ise Belarus’a mesafe olarak yakın. Rusya da Ukrayna’ya askeri saldırısı çerçevesinde, başkent Kiev’e yönelik operasyonlarını hızlandırdı.

KUZEYDE ŞİDDETLİ ÇATIŞMA

Ukrayna askeri şefi Valerii Zaluzhnyi Cuma günü yaptığı açıklamada, ülke ordusunun kuzeyden ilerleyen Rus kuvvetlerine başarıyla direndiğini söyledi. Zaluzhnyi, Ukrayna kuvvetlerinin başkent Kiev’in kuzeyindeki Çernihiv bölgesinde Rus birliklerinin atılımını püskürtebildiğini söyledi. Düşman araçları Chernihiv’den Sedniv yönünde ve Horodnya’dan Semenivka’ya çekilmek zorunda kaldı” dedi.

Ancak CNN’nin haberine göre Rus kuvvetleri Kiev’in kuzeybatısındaki mevzilerini pekiştiriyor gibi görünüyor. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Cuma günü, Kiev’den yaklaşık 25 kilometre (15 mil) uzaklıkta bulunan “Vorzel ve çevresindeki yerleşimlerdeki işgalcilerin olası işgali” hakkında tweet attı.

Malyar, Rus birliklerinin iki Ukrayna ordusu aracına el koyduğunu, Ukrayna ordusu üniformalarını giydiğini ve Kiev’e doğru ilerlemeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

GECE VE SABAH NELER YAŞANDI?

AA’nın haberine göre Gece farklı noktalarında patlama sesleri duyulan kentte sabahın erken saatlerinde sirenler çaldı. Rus ordusu, Kiev ve civarındaki Ukrayna ordusuna ait hedefleri vurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, şehrin “korkunç roket saldırıları” ile vurulduğunu ve hasarlı binaların ve düşen uçakların kalıntıları olduğunu belirtti. Kent üzerinde bir savaş uçağı vuruldu. İlk başta uçağın Rusya’ya ait olduğu açıklansa da sonradan Ukrayna uçağı olduğu anlaşıldı.

RUS ORDUSU KARADAN İLERLİYOR, UKRAYNA 3 KÖPRÜYÜ HAVAYA UÇURDU

Rusya, hava harekatlarının yanı sıra karadan da kenti baskı altına aldı. Ukrayna ordusu, Rus tanklarının ilerleyişini durdurmak için kentin etrafındaki 3 köprüyü havaya uçurdu. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna ait bazı araçları ele geçirdiğini ve Kiev’e doğru hareket ettiğini bildirdi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko da Rus askeri birliklerine ait tank konvoyunun İvankov ve Çernigiv tarafından başkent Kiev’e girmek üzere olduğunu bildirdi.

BUGÜN ÇOK ZOR BİR GÜN OLACAK

“Bugün çok zor bir gün olacak.” ifadesini kullanan Geraşçenko, Rus tanklarının Ukrayna’nın elinde olan tanksavarlarla yok edilebileceğine dikkati çekti.

Rus askerleriyle Ukrayna ordusunun en sert çatışmalar yaşadığı noktalardan birisi de Kiev şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta olan Gostomel Antonov Askeri Havaalanı oldu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı bir süre Rus askerlerinin eline geçen havaalanının kontrolünü yeniden sağladıklarını açıkladı.

RUSYA NEDEN KİEV’E GİRMEYE ÇALIŞIYOR? DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Rusya’nın Kiev’i ele geçirmeye yoğunlaşmasının nedeni olarak, Ukrayna hükümetini devirmek ve Rusya yanlısı bir hükümet kurmak olarak gösteriliyor. ABD’li yetkililer de Rus birliklerinin şu anda Kiev’den sadece 30-35 kilometre uzakta olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus sabotaj gruplarının Kiev’e girdiğini söyledi. Hükümet merkezinde kalarak çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Zelenskiy, “Aldığımız bilgilere göre, düşman beni bir numaralı hedef olarak belirledi. Ailem ise iki numaralı hedef. Devlet başkanını yok ederek Ukrayna’yı siyasi olarak yok etmek istiyorlar.” diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı, Kiev’in yaklaşık 130 kilometre kuzeyinde bulunan Çernobil Nükleer Santrali’nin kontrolünü kaybettiğini, Rus birliklerinin santrali ele geçirdiğini açıklamıştı Saldırıların başlamasından bu yana hem askeri personel hem de sivil 137 Ukraynalının öldürüldüğü, 316 kişinin de yaralandığını belirtilmişti.

Donbas krizi ve Rusya’nın askeri müdahalesi



Ukrayna’da 2014’teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım’ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna’da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya’nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015’te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya’nın işgale hazırlandığını yinelerken Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler Rusya’yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas’taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat’ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının “Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna’yı Nazizm’den ve militarizmden arındırmak” olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.