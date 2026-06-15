Vancouver’da Dünya Kupası modası: İkonik Science World Kubbesi dev bir maç topuna dönüştü

Expo 86 için Expo Centre olarak inşa edilen ikonik jeodezik kubbe, 131 adet özel tasarım panel kullanılarak 2026 FIFA Dünya Kupası’nın resmi maç topu olan Adidas Trionda şeklinde tasarlandı.
1 Mühendislik ve tasarım zorlukları
Devasa Boyutlar: Dönüşümün uygulandığı jeodezik kubbe, tam 40 metre çapında ve 360 derecelik kesintisiz bir yüzeye sahip.
Özel Panel İşçiliği: Kubbeye giydirilen 131 panelin her biri, jeodezik yapının kıvrımlarına tam uyum sağlaması için özel şekil ve boyutlarda üretildi.
Hava Şartları ve Montaj: Kanadalı ödüllü görsel tasarım firması The Look Company tarafından yürütülen kurulum çalışmaları 6 Mayıs’ta başladı. Yağmur ve rüzgar gibi zorlu hava koşullarına rağmen ekiplerin yoğun çalışmasıyla yaklaşık 4 haftada, Haziran ayının başında (turnuva başlamadan hemen önce) eksiksiz tamamlandı.
2 "Trionda" isminin anlamı ve iş birliği
Üç Dalga: İspanyolca "üç dalga" anlamına gelen Trionda, Dünya Kupası tarihinde ilk kez üç ülkenin (Kanada, Meksika ve ABD) ortaklaşa düzenlediği bu en büyük turnuvayı ve sınırlar ötesi bağı temsil ediyor.
Ücretsiz Reklam Tartışması: Kubbenin üzerinde devasa Adidas çizgileri ve FIFA logoları yer alıyor. İlginç olan durum ise Adidas veya FIFA'nın bu devasa "3 boyutlu reklam panosu" için hiçbir ücret ödememiş olması. Proje tamamen yerel organizasyonlar; Destination Vancouver, Science World, Britanya Kolombiyası Eyaleti, Vancouver Şehri ve Vancouver Otel Destinasyon Birliği ortaklığıyla finanse edildi. Yetkililer, bu işi ticari bir reklamdan ziyade Vancouver'ın küresel imajına ve turizmine yapılmış büyük bir yatırım olarak değerlendiriyor.
3 İçeride neler var?
Kubbenin dışı Dünya Kupası ruhunu yansıtırken, Science World’ün içi de futbolseverler için büyük bir cazibe merkezine dönüştürüldü. FIFA Müzesi iş birliğiyle hazırlanan ve Kuzey Amerika’da ilk kez sergilenen "Soccer & Technology" (Futbol ve Teknoloji) adlı özel sergi kapılarını açtı.
7 Eylül’e kadar sürecek bu sergide öne çıkanlar:
4 Ziyaretçiler dev ekranlarda sanal bir kaleciye şut çekebiliyor
Perde Arkası İnovasyonlar: Stadyum aydınlatma teknolojileri, modern hibrit çim sahaların mühendisliği, oyuncu veri analiz sistemleri ve Video Yardımcı Hakem (VAR) teknolojisinin evrimi eğitici ekranlarla anlatılıyor.
Efsanevi Hatıralar: Müze bölümünde, Kanada kadın milli takımının efsanesi Christine Sinclair'in Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda altın madalya kazandığı maçta giydiği forma ve Kanada erkek milli takımının 2022 Dünya Kupası'ndaki Hırvatistan maçında kullanılan resmi top gibi tarihi parçalar sergileniyor.
İnteraktif Alanlar: Ziyaretçiler dev ekranlarda sanal bir kaleciye şut çekebiliyor veya kendilerini bir Dünya Kupası finalinin yayın spikeri koltuğunda deneyimleyebiliyorlar.
5 Şehirdeki görsel bütünlük
Science World'ün hemen kuzeyindeki Creekside Park'a yerleştirilen 3 boyutlu mavi renkli "26" (FIFA 2026 logosu) heykeli, kubbeyle birlikte harika bir kompozisyon oluşturuyor. Bu heykelin içindeki boşluktan bakıldığında, Vancouver'daki 7 maça ev sahipliği yapan BC Place Stadyumu tam merkeze oturacak şekilde hizalanmış durumda. Böylece şehir boyunca yürüyen taraftarlar için bir görsel koridor oluşturuldu.
6 Çevresel Sürdürülebilirlik ve İleri Dönüşüm
Atık Azaltma Hedefi: Turnuvanın sürdürülebilirlik vizyonuna uygun olarak, kubbenin kaplanmasında kullanılan 131 adet özel panelin etkinlik sonrasında çöpe gitmesi engellenecek.
Çantalara ve Aksesuarlara Dönüşecek: Eylül ayında sergi ve turnuva sona erdiğinde, hava şartlarına son derece dayanıklı bu özel Trionda panelleri sökülerek yerel tasarımcılar ve sosyal sorumluluk projeleri tarafından ileri dönüşüm sürecine dahil edilecek. Panellerden sınırlı sayıda hatıra çantası, sırt çantası ve cüzdan üretilerek satışa sunulacak ve elde edilen gelir yerel gençlik spor fonlarına aktarılacak.