Vancouver’da Dünya Kupası modası: İkonik Science World Kubbesi dev bir maç topuna dönüştü

Üç Dalga: İspanyolca "üç dalga" anlamına gelen Trionda, Dünya Kupası tarihinde ilk kez üç ülkenin (Kanada, Meksika ve ABD) ortaklaşa düzenlediği bu en büyük turnuvayı ve sınırlar ötesi bağı temsil ediyor.

Ücretsiz Reklam Tartışması: Kubbenin üzerinde devasa Adidas çizgileri ve FIFA logoları yer alıyor. İlginç olan durum ise Adidas veya FIFA'nın bu devasa "3 boyutlu reklam panosu" için hiçbir ücret ödememiş olması. Proje tamamen yerel organizasyonlar; Destination Vancouver, Science World, Britanya Kolombiyası Eyaleti, Vancouver Şehri ve Vancouver Otel Destinasyon Birliği ortaklığıyla finanse edildi. Yetkililer, bu işi ticari bir reklamdan ziyade Vancouver'ın küresel imajına ve turizmine yapılmış büyük bir yatırım olarak değerlendiriyor.