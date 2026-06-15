İstanbul Havalimanı metrosu kapalı mı? Gayrettepe - Arnavutköy metro hattı ne zaman açılacak?

Peki, İstanbul Havalimanı metrosu neden kapalı ve seferler ne zaman normale dönecek? İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın detayları...

İstanbul Havalimanı metrosu neden kapalı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gayrettepe - Halkalı Metro Hattı’nın son etabının hizmete alınabilmesi için kapsamlı bir altyapı ve sinyalizasyon entegrasyon çalışması yürütüyor. Sistemlerin birbiriyle eksiksiz entegre edilmesi amacıyla M11 Gayrettepe – Arnavutköy hattındaki seferlere geçici olarak ara verilmesi zorunlu hale geldi.

İstanbul Havalimanı metrosu kaç gün kapalı? (Hangi Tarihler Arası?)



Havalimanı metrosundaki çalışmalar toplamda 5 gün sürecek. Ulaşım planlamanızı yaparken şu tarih aralığını dikkate almanız gerekiyor:

Kapanış Tarihi: 14 Haziran

Açılış Tarihi: 19 Haziran

İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak?



Bakanlık tarafından yapılan resmi duyuruya göre, altyapı ve test çalışmalarının başarıyla tamamlanmasının ardından İstanbul Havalimanı metrosu 19 Haziran günü sabah saatleri itibarıyla yeniden kesintisiz olarak hizmet vermeye başlayacak.

M11 Metro hattı çalışma takvimi