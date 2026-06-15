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İstanbul Havalimanı metrosu kapalı mı? Gayrettepe - Arnavutköy metro hattı ne zaman açılacak?

İstanbul’un en yoğun ulaşım ağlarından biri olan Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy metro hattında (M11) kritik bir altyapı ve sinyalizasyon çalışması başlatıldı. Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı'na erişim sağlayan bu önemli hattın geçici olarak hizmet dışı kalmasıyla birlikte vatandaşlar arama motorlarında; "İstanbul Havalimanı metrosu kapalı mı?", "M11 metrosu kaç gün kapalı?" ve "Havalimanı metrosu ne zaman açılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Ekonomist
Ekonomist
İstanbul Havalimanı metrosu kapalı mı? Gayrettepe - Arnavutköy metro hattı ne zaman açılacak?

Peki, İstanbul Havalimanı metrosu neden kapalı ve seferler ne zaman normale dönecek? İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın detayları...

İstanbul Havalimanı metrosu neden kapalı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gayrettepe - Halkalı Metro Hattı’nın son etabının hizmete alınabilmesi için kapsamlı bir altyapı ve sinyalizasyon entegrasyon çalışması yürütüyor. Sistemlerin birbiriyle eksiksiz entegre edilmesi amacıyla M11 Gayrettepe – Arnavutköy hattındaki seferlere geçici olarak ara verilmesi zorunlu hale geldi.

İstanbul Havalimanı metrosu kaç gün kapalı? (Hangi Tarihler Arası?)

Havalimanı metrosundaki çalışmalar toplamda 5 gün sürecek. Ulaşım planlamanızı yaparken şu tarih aralığını dikkate almanız gerekiyor:

Kapanış Tarihi: 14 Haziran

Açılış Tarihi: 19 Haziran

İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak?

Bakanlık tarafından yapılan resmi duyuruya göre, altyapı ve test çalışmalarının başarıyla tamamlanmasının ardından İstanbul Havalimanı metrosu 19 Haziran günü sabah saatleri itibarıyla yeniden kesintisiz olarak hizmet vermeye başlayacak.

 M11 Metro hattı çalışma takvimi

Hat AdıKapalı Olduğu TarihlerYeniden Açılış TarihiKapanma Nedeni
M11 Gayrettepe - Arnavutköy14 - 18 Haziran19 HaziranHalkalı etabı sinyalizasyon entegrasyonu
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