Wikipedia açtığı davayı kaybetti

Wikipedia, Birleşik Krallık’ta yürürlüğe giren Çevrimiçi Güvenlik Yasası kapsamındaki kimlik doğrulama kurallarına karşı açtığı davayı kaybetti.

12 Ağustos 2025 | 09:23
BBC'nin haberine göre Wikimedia Vakfı, gönüllü editörlerin hak ve güvenliğini tehlikeye atabileceğini savunduğu düzenlemeler için yargı denetimi talep etmişti.

Karara göre, Wikipedia’nın “Kategori 1” olarak sınıflandırılması halinde, kullanıcılarının kimliklerini doğrulaması gerekecek. Vakıf, bu durumun gönüllü katkıcıların gizliliğini ve güvenliğini zedeleyeceğini belirtiyor. 

Kategori 1 sınıfından kaçınmak için platformun ya Birleşik Krallık’taki erişimini yaklaşık dörtte üç oranında azaltması ya da bazı temel işlevleri devre dışı bırakması gerekecek.

Hükümet, Wikipedia’nın düzenlemelerden muaf tutulması önerisinin değerlendirildiğini ancak reddedildiğini açıkladı.

Yüksek Mahkeme, Wikimedia’nın argümanlarını kabul etmedi.

Wikimedia Vakfı, Ofcom’un ileride Wikipedia’yı Kategori 1 olarak sınıflandırması halinde bu karara itiraz edebileceğini, ayrıca bu sınıflandırmanın platformun faaliyetlerini sürdürememesine yol açması durumunda yeni davaların açılabileceğini ifade etti.

