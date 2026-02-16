Eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu X, hisse senedi ve kripto para alım satımını doğrudan kullanıcı akışlarına entegre etmeye hazırlanıyor.

Bu hamle, Elon Musk'ın platformu finansal teknoloji alanında baskın bir oyuncuya dönüştürme çabalarında önemli bir tırmanışı işaret ediyor.

X, 'Akıllı Nakit Etiketleri' aracılığıyla kripto para alım satımının başlatılacağını doğruladı. X'in ürün müdürü Nikita Bier, 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada, yeni işlevin kullanıcıların zaman çizelgelerinde olacağını, alım satım işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayacağını belirtti.

Yahoo Finance'de yer alan habere göre; Bu özellik, platformun mevcut indeksleme sisteminin bir evrimi olan "Akıllı Nakit Etiketleri" üzerine odaklanıyor. Şu anda kullanıcılar, tıklanabilir bağlantılar oluşturmak için hisse senedi sembollerinin önüne dolar işareti (örneğin Bitcoin için $BTC) ekliyorlar. Yeni sistemde, canlı fiyat grafiklerini ve ilgili gönderileri görüntüleyecek ve doğrudan alım satım seçenekleri sunacak.

Bu entegrasyon, Musk'ın X'i "her şey uygulaması" haline getirme stratejisinin temel taşlarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle, 2022'de şirketi satın aldığından beri bu konsepti savunuyor.

Bu vizyon, mesajlaşma, sosyal ağ ve ödemeleri bir araya getiren Asya'daki "süper uygulamaların" işlevselliğini yansıtıyor. Son yıllarda X, finansal bir ekosistem oluşturma çabalarını hızlandırdı. Firma, kişiler arası transferler, günlük tüketici ödemeleri ve şimdi de aktif yatırım için altyapıyı kurdu. Ancak, sosyal medyadaki abartılı söylemler ile finansal spekülasyonun kesişmesi, denetim açısından zorluklar yaratıyor.

Bier, şirketin platformda kripto para birimlerinin yaygınlaşmasını hedeflediğini ancak kullanıcı deneyimi konusunda temkinli davrandığını belirtti. Spam, saldırı veya tacizi teşvik eden uygulamaların desteklenmeyeceği konusunda uyardı. Ona göre, bu tür davranışlar "milyonlarca insanın deneyimini önemli ölçüde bozuyor."