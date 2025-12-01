Google Arama Direktörü Danny Sullivan, SEO'nun temel prensiplerinin genellikle yapay zeka aramalarının yeni biçimleri için geçerli olduğunu söyledi. Sullivan, "Birçok site SEO yapmadıkları veya SEO uzmanları işe almadıkları için başarılı oluyor" dedi. "Bunu düşünmüyorlar çünkü sadece harika içerik üretmeye odaklanıyorlar."

Sullivan, Google'ın arama tarayıcılarının ilgili içeriğe ulaşmasını sağlamak için genel web sitesi ve yapılandırılmış veri temizliğinin önemli olduğunu ve yapay zeka yanıtları için de önemli olduğunu, çünkü bunların özünde hala çok sayıda geleneksel arama sonucu bulunduğunu söyledi.