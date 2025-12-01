Yapay zeka, arama alışkanlıklarımızı yeniden şekillendiriyor ve Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) uygulamalarını kökten dönüştürüyor. Yapay zeka destekli arama motorları yükselişteyken, markaların bu yeni platformlarda hem görünür hem de doğru bir şekilde temsil edilmesi kritik önem taşıyor. Google, Microsoft ve Perplexity'nin önde gelen uzmanları bir araya gelerek markaların güvenilir ve yetkili kaynak olarak konumlanması için atması gereken en önemli adımları ve Üretken Motor Optimizasyonunun (GEO) inceliklerini paylaştı.
1 Tüketiciler yapay zeka destekli aramayı kullanıyor
McKinsey'nin yakın tarihli bir raporuna göre, ABD'li tüketicilerin yaklaşık yarısı markaları değerlendirmek ve keşfetmek için yapay zeka destekli aramayı kullanıyor. Bu değişim, markaların arama motoru sonuç sayfalarında üst sıralarda yer almasına yardımcı olmak için web sayfaları tasarlamayı ve yüksek kaliteli sitelerden bağlantılar sağlamayı içeren bir uygulama olan arama motoru optimizasyonu (SEO) dünyasını altüst ediyor.
2 Şirketler doğru temsil edilmek istiyor
Şirketler markalarını yapay zeka destekli arayüzlerde görünür ve doğru bir şekilde temsil etmeye çalışırken, üretken motor optimizasyonu (GEO) ve yanıt motoru optimizasyonu (AEO) gibi yeni ev endüstrileri ortaya çıkıyor. Business Insider'ın değişen arama ortamına ilişkin son serisinde, en büyük yapay zeka platformlarındaki uzmanlara, markaların bu yeni, sohbet odaklı, yapay zeka destekli arama çağında kendilerini en iyi şekilde nasıl konumlandırabilecekleri soruldu.
3 Google
Google Arama Direktörü Danny Sullivan, SEO'nun temel prensiplerinin genellikle yapay zeka aramalarının yeni biçimleri için geçerli olduğunu söyledi. Sullivan, "Birçok site SEO yapmadıkları veya SEO uzmanları işe almadıkları için başarılı oluyor" dedi. "Bunu düşünmüyorlar çünkü sadece harika içerik üretmeye odaklanıyorlar."
Sullivan, Google'ın arama tarayıcılarının ilgili içeriğe ulaşmasını sağlamak için genel web sitesi ve yapılandırılmış veri temizliğinin önemli olduğunu ve yapay zeka yanıtları için de önemli olduğunu, çünkü bunların özünde hala çok sayıda geleneksel arama sonucu bulunduğunu söyledi.
4 Microsoft
Microsoft Bing'in baş ürün yöneticisi Krishna Madhavan, yapay zekanın içeriği daha kolay tüketmesini sağlayan yapı ve tazelik sinyalleri de dahil olmak üzere SEO'nun temellerinin hala kritik olduğunu söyledi. Madhavan, stilistik açıdan uzun metin duvarları yerine listeler ve tablolar öneriyor ve noktalama işaretlerinin basit tutulmasını, tire ve sembollerden kaçınılmasını tavsiye ediyor. Madhavan, "Anahtar kelimelerin ötesinde, kullanıcı amacını, soru-cevap yapısını ve içeriğinizin kolayca ayrıştırılmasını sağlayan makine tarafından okunabilir ipuçlarını düşünün" dedi.
5 Perplexity
Perplexity'nin iletişim başkanı Jesse Dwyer, "GEO'da çok iyi olduklarını ima etmekten çıkar sağlayacak birçok insan olacak" dedi. "Ve ardından, özellikle yapay zeka alanında faaliyet gösteren birçok teknoloji şirketi, her şeyin saçmalık olduğunu söylemekten çıkar sağlayacak. Gerçek her zaman ikisinin arasında bir yerdedir."