Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı, uzman görüşleri neler?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden Adil Tek ve CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları, İstanbul ve Batı illeri için kar beklentilerinin Aralık ayında düşük olduğunu ve kışın en sert döneminin Ocak sonu ve Şubat aylarına kaydığını göstermektedir. Adil Tek, sosyal medyada dolaşan ve meteoroloji eğitimi almamış kişilerce yapılan asılsız tahminleri eleştirirken, Eylül-Ekim aylarında yaptığı sert kış tahmininin değiştiğini belirtmiştir. Tek'in güncel tahminine göre İstanbul için Aralık ve Ocak aylarında kar beklenmezken, kar yağışı olasılığı Ocak sonu ve Şubat'ın ortaları olarak görünmektedir; ancak bu yağışın uzun soluklu olmayacağı öngörülüyor.