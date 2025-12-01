Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı, uzman görüşleri neler?

Aralık ayına girilmesiyle birlikte kış mevsimi ve kar beklentisini artırdı. Yağışların başlamasıyla birlikte "Megakent" sakinleri, özellikle yılbaşı öncesinde kar görme umudu taşıyor.
1 Kar ne zaman yağacak?
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden Adil Tek ve CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları, İstanbul ve Batı illeri için kar beklentilerinin Aralık ayında düşük olduğunu ve kışın en sert döneminin Ocak sonu ve Şubat aylarına kaydığını göstermektedir. Adil Tek, sosyal medyada dolaşan ve meteoroloji eğitimi almamış kişilerce yapılan asılsız tahminleri eleştirirken, Eylül-Ekim aylarında yaptığı sert kış tahmininin değiştiğini belirtmiştir. Tek'in güncel tahminine göre İstanbul için Aralık ve Ocak aylarında kar beklenmezken, kar yağışı olasılığı Ocak sonu ve Şubat'ın ortaları olarak görünmektedir; ancak bu yağışın uzun soluklu olmayacağı öngörülüyor.
Prof. Dr. Orhan Şen ise kar yağışının temel nedeni olan Polar Vortex'in (Kutup Hortumu) bozulması ve Sibirya yüksek basıncının etkisiyle soğuk havanın aşağı inmesi mekanizmasına dikkat çekmiştir. Şen, Anadolu'da kar yağışının Aralık'ın ikinci haftasında ve Ocak ayında biraz daha fazla göründüğünü, ancak Batı bölgelerde Aralık ayında kar yağışı beklenmediğini ifade etmiştir. Şen'e göre Batı bölgelerde kış şartlarının yaşanacağı ve normal bir kışın görüleceği asıl ay Şubat olacaktır ve bu durumun Mart ayına da sarkma ihtimali bulunmaktadır. Her iki uzman da, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, kış şartlarının derinleşmesinin ve kar yağışının asıl etkisini Ocak ayının sonundan itibaren göstermesini beklemektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son dakika uyarısına göre, kış mevsiminin başlangıcı olan 1 Aralık 2025 Pazartesi günü itibarıyla Türkiye genelinde sıcaklıklar düşerken, 13 ilde kar ve karla karışık yağmur beklenmektedir.
Bugün Kar Yağışı Beklenen 13 İl
Soğuk hava dalgasının etkisiyle karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenen illerin çoğu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır:
Doğu Anadolu: Erzurum, Van, Kars, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı, Ardahan, Bayburt
İç Anadolu: Sivas
Doğu Karadeniz: Gümüşhane
Buzlanma, Don ve Ulaşım Uyarıları
Hava sıcaklıklarındaki ani ve sert düşüşler nedeniyle, özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ciddi olumsuzluklar beklenmektedir:
Tehlikeler: Buzlanma, şiddetli don olayları, sel riski ve ulaşımda ciddi aksamalar (kaygan zemin, görüş mesafesi düşüşü).
Yetkili Uyarısı: Vatandaşların ve özellikle sürücülerin bu risklere karşı hazırlıklı olmaları, kış lastiği kullanmaları ve hava değişimlerine karşı tedbirli davranmaları önemle vurgulanmıştır.