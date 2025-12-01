İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları sorgulama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" burs sonuçları için üniversite öğrencilerinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. 23 Eylül - 17 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen başvuruların ardından, İBB ekipleri tarafından detaylı değerlendirme süreci başladı.

İBB burs sonuçları açıklandı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" burs sonuçları için bekleyiş devam etmektedir. İBB'nin önceki yıllardaki başvuru ve sonuç açıklama süreleri incelendiğinde, bu yılki sonuçlar için tahmini bir tarih aralığı ortaya çıkmaktadır:

Dönem Başvuru Bitiş Tarihi Sonuç Açıklanma Tarihi Geçen Süre Geçen Yıl (2024-2025) 1 Kasım 2024 31 Aralık 2024 Yaklaşık 60 Gün Bu Yıl (2025-2026) 17 Ekim 2025 Bekleniyor ---

Süreç, geçen yıla benzer bir değerlendirme takvimi ile ilerlerse, başvuruların sona erme tarihinden itibaren yaklaşık 60 gün sonra sonuçların açıklanması beklenebilir. Bu analize göre, sonuçların Aralık ayının sonu veya sizin de öngördüğünüz gibi Ocak 2026'nın ilk yarısında (tahmini 20 Ocak 2026 civarında) ilan edilmesi mümkündür.

Sonuçları Takip Etme Kanalları

Resmî duyuru yayımlandığında, sonuçlarınızı aşağıdaki resmî kanallar üzerinden sorgulayabileceksiniz:

İBB Genç Üniversiteli Portalı (gencuniversiteli.ibb.istanbul)

İstanbul Senin mobil uygulaması

İBB Burs Ücreti ve Kapsamı (2025-2026)

Kriter Detay Öğrenci Başına Verilecek Miktar 20.000 TL Toplam Desteklenecek Öğrenci Sayısı 100.000 Üniversite Öğrencisi Toplam Destek Bütçesi 2 Milyar TL

Bu dönemde her bir öğrenciye 20.000 TL eğitim desteği sağlanacaktır. Verilen bilgiye göre, bugüne kadar İBB tarafından öğrencilere toplamda 2 milyar 946 milyon 349 bin 600 TL tutarında destek sağlanmıştır.