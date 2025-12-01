100 kritik veri e-Devlette erişime açıldı: Sığınaklar, fay hattı, imar planları, toprak kalitesi...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından e-Devlet üzerinden erişilebilen Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nda (UCBS) yer alan 630 coğrafi veri katmanından 100'ü vatandaşların erişimine açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, e-Devlet üzerinden erişim sağlanan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nda sığınak alanlarından fay hatlarına, toprak kalitesinden imar planlarına kadar pek çok alana ilişkin veriler haritalandı.

Bu sayede vatandaşlar coğrafi veriye hızlı erişim sağlarken, yatırımcılar da merak ettikleri konulara ilişkin verileri harita üzerinden en güncel şekliyle görebilecek.

Vatandaşlar, yaşadıkları ya da yatırım yapmayı düşündükleri bölgelerdeki imar planlarını, demir yolu hatlarını, liman bağlantı noktalarını ve çevre koruma alanlarını harita üzerinden kolayca görüntüleyebilecek.

Platformda ayrıca milli park sınırları, tabiat parkları, doğal sit alanları ve sulak alan bölgeleri gibi coğrafi veri katmanları da yer alıyor.

Erozyon ve çölleşme hassasiyet haritaları, milli parklar, mağaralar...

Yeni eklenen coğrafi veri katmanları, yalnızca sanayi ve altyapıyla sınırlı kalmıyor. Toprak organik karbon haritası, erozyon ve çölleşme hassasiyet haritaları, milli parklar, tabiat parkları, anıt ağaçlar, kaplıcalar ve mağaralar gibi veriler de coğrafi veri katmanı olarak paylaşılıyor.

Vatandaşlar ayrıca meteoroloji istasyonları, nüfus yoğunluğu ve acil durum toplanma alanları gibi günlük yaşamı ilgilendiren bilgilere de platform üzerinden kolayca ulaşabiliyor.

UCBS sayesinde vatandaşlar ve yatırımcılar, kira, satış, irtifak hakkı veya yatırım teşvikine konu olan Hazine parsellerini, coğrafi tabanlı olarak görüntüleyebiliyor.

Parsellerin konumu, yüz ölçümü ve ihale tarihi gibi bilgilere erişimi kolaylaştıran sistem sayesinde yatırım kararı veriye dayalı şekilde planlanabiliyor. Kamu kurumları ise bu veri paylaşımıyla, taşınmaz yönetimi, yatırım planlaması ve proje geliştirme süreçlerini hızlandırabiliyor.

Kamu kurum ve kuruluşları için de önemli

Platform, kamu kurum ve kuruluşları için de önemli bir hizmet kolaylığı sağlıyor.

Bölgeye ait deprem riski, heyelan ve çığ tehlike alanları gibi kritik coğrafi veriler, ilgili katmanlar üzerinden hızlıca görüntülenebildiği için olası afet durumlarında daha doğru ve etkin bir şekilde yönetilebiliyor.

Kamu kurumları ile yerel yönetimlere ait coğrafi veriler, sistemde yetki bazlı olarak paylaşılıyor. Veri sahipleri tarafından oluşturulan coğrafi veri paylaşım matrisleri, kullanıcıların erişim düzeylerini belirliyor ve hangi veriye kimin ulaşabileceği bu kurumlar tarafından tanımlanarak denetleniyor. Böylece stratejik nitelikteki verilerin güvenliği sağlanıyor.

Açıklamada, vatandaşların erişimine açılan coğrafi veri katmanlarından bazıları şu şekilde sıralandı:

"Endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB) imar planı, özel çevre koruma bölgesi (ÖÇKB), rüzgar enerjisi santrali (RES) alanları, su erozyonu haritası, çevre düzeni planı, toprak organik karbon haritası, ilana konu hazine parselleri (irtifak, kira, satış, yatırım teşvik), nüfus girdileri, anıt ağaçlar, mağaralar, kıyı kenar çizgisi, şehir atlası, corıne arazi örtüsü sınıflandırması, milli park ve tabiat parkı alanları, mücavir alan sınırları, yer üstü su kütleleri (kıyı, göl ve nehir alanları), ortofoto 2014–2016 (10 cm), taşkın tahliye alanları, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, rüzgar erozyonu haritası."

Platformda kullanıcı sayısı 400 bini geçti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ve TÜRKSAT A.Ş. iş birliğiyle geliştirilen yerli veri paylaşım sistemi Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu 1 Ocak 2025 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşların ve kamu kuruluşlarının kullanımına sunuldu.

Erişime açıldığında 14 bin kullanıcısı olan platformda, bu sayı kasım ayı itibarıyla 400 bini geçti. Kamu kuruluşları için açık olan 630 coğrafi veri katmanından 100'ü vatandaşların da erişimine açıldı.