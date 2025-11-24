ARA
  Yaptırımların gölgesinde teknoloji yarışı: Rusya çip engelini aşabilecek mi?

Yaptırımların gölgesinde teknoloji yarışı: Rusya çip engelini aşabilecek mi?

Küresel teknoloji rekabetinde konumunu korumaya çalışırken yaptırımların etkisini azaltmanın yollarını arayan Rusya, son dönemde duyurduğu yerli yapay zekâ modelleri ve yeni robot sistemleriyle bu alanda hız kazanmayı hedefliyor.


Yaptırımların gölgesinde teknoloji yarışı: Rusya çip engelini aşabilecek mi?

Batılı ülkelerin ağır yaptırımları ve teknoloji alanındaki kısıtlamalarına karşın Rusya, “teknolojik egemenlik” hedefi doğrultusunda yapay zekâ çalışmalarını artırıyor.

1 En yeni ürünler tanıtıldı

En yeni ürünler tanıtıldı

Eski adı Sberbank'ı güncelleyerek ülkenin en büyük bankası ve teknoloji ekosisteminin öncüsüne dönüşen Sber tarafından Başkent Moskova'da düzenlenen, ülkenin en büyük teknoloji forumu olarak kabul edilen "AI Journey" konferansında, Rus teknoloji devleri en yeni ürünlerini tanıttı.

2 Yeni çözümler aranıyor

Yeni çözümler aranıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in forumda verdiği mesajlar da ülkedeki yeni stratejik döneme işaret ederken, Rus şirketleri yaptırımlar ışığında yerli çözümlere odaklanmaya çalışıyor.

3 "Egemenlik meselesi" olarak tanımlıyor

"Egemenlik meselesi" olarak tanımlıyor

ABD ve Çin'in domine ettiği küresel yapay zeka yarışında var olmayı "egemenlik meselesi" şeklinde tanımlayan Rusya, özellikle Sber ve Yandex gibi şirketlerin öncülüğünde fiziksel yapay zeka ve üretken modeller üzerine yoğunlaşıyor.

4 İnsansı robot "Green" dikkat çekiyor

İnsansı robot "Green" dikkat çekiyor

Sber'in tanıttığı insansı robot "Green", son dönemin teknoloji alanında en çok ilgilenilen gelişmelerinden birisi olarak dikkati çekti.

5 Fiziksel "yapay zeka" vizyonunun somut bir örneği olarak tanımlanıyor

Fiziksel "yapay zeka" vizyonunun somut bir örneği olarak tanımlanıyor

Sber Üst Yöneticisi (CEO) German Gref tarafından tanıtılan "Green", Rus mühendislerin "fiziksel yapay zeka" vizyonunun somut bir örneği şeklinde tanımlanıyor.

6 Sahnede konuşma yapabiliyor

Sahnede konuşma yapabiliyor

Sahnede yaptığı konuşmalar ve danslarla kabiliyetlerini sergileyen "Green", önceden programlanmış hareketlerin yanı sıra, Sber'in geliştirdiği yapay zeka modeli GigaChat sayesinde çevresini algılayıp etkileşime girebiliyor.

7 Kişisel asistan olarak kullanılabilir

Kişisel asistan olarak kullanılabilir

Uzmanlar, "Green"in gelecekte endüstriyel üretimden kişisel asistanlığa kadar geniş bir yelpazede kullanılabileceğini belirtiyor.

8 GigaChat'in en güncel sürümü duyuruldu

GigaChat'in en güncel sürümü duyuruldu

Sber ayrıca, OpenAI'ın ChatGPT'sine rakip olarak geliştirdiği GigaChat'in en güncel sürümünü de duyurdu. Yetkililer, yeni GigaChat'in, metin ve kod yazmanın ötesinde, uydu görüntülerini işleme ve daha karmaşık sesli komutları anlama yetenekleriyle donatıldığına işaret ediyor.

9 kamu hizmetlerinde verimliliği artırmak için kullanılıyor

kamu hizmetlerinde verimliliği artırmak için kullanılıyor

GigaChat'in, Rusça dil işleme kapasitesinin rakiplerine göre daha yüksek olduğuna değinen yetkililer, yapay zeka modelinin kamu hizmetlerinde verimliliği artırmak için halihazırda kullanılmaya başlandığına da dikkati çekiyor.

10 Finansal konularda destek veriyor

Finansal konularda destek veriyor

Sber'in Moskova'daki forumda tanıttığı akıllı bankomat ise GigaChat'in entegre edilmesiyle artık sadece para çekme ve yatırma gibi işlemler için değil, hızlı sağlık kontrolleri ve müşteriyle "konut kredisi" gibi finansal konularda konuşarak destek veriyor.

11 Yandex, yapay zekayı günlük hayata entegre ediyor

Yandex, yapay zekayı günlük hayata entegre ediyor

"Rusya'nın Google'ı" şeklinde tanınan Yandex ise yapay zekayı günlük hayata entegre etme konusundaki projelerine devam ediyor. Şirketin geliştirdiği ve Moskova sokaklarında sıklıkla görülen "kurye-robotlar" (Yandex Rovers), zorlu hava koşullarına rağmen teslimatlarına devam ediyor.

12 Otonom sürüç konusunda çalışmalar sürüyor

Otonom sürüç konusunda çalışmalar sürüyor

Şoförsüz araç teknolojileri (otonom sürüş) konusunda da çalışmalarını sürdüren Yandex, geliştirdiği yeni algoritmalarla araçların yoğun trafikte ve karlı Rusya yollarında daha güvenli karar vermesi için çalışmalarını sürdürüyor.

13 Altyapı hamlesi olarak sınıflandırılıyor

Altyapı hamlesi olarak sınıflandırılıyor

Rus şirket, söz konusu teknolojileri yazılımın yanı sıra, lojistik ve ulaşım sektörünü dönüştürecek bir altyapı hamlesi olarak sınıflandırıyor.

14 Savunma sanayi için kritik önem taşıyor

Savunma sanayi için kritik önem taşıyor

Yapay zeka teknolojileri, Ukrayna savaşının devam ettiği bir dönemde Rusya'nın savunma sanayisi için de kritik önem taşıyor.

Ukrayna'daki çatışmaların da etkisiyle Rus savunma sanayisi insansız hava araçlarının (İHA) otonomisini artırmaya yönelik projelere ağırlık veriyor.

Uzmanlar, elektronik harp sistemleri ve hedef tanımlama süreçlerinde yapay zeka destekli yazılımların daha fazla kullanıldığını belirtirken, özellikle "sürü İHA" teknolojileri ve pilotlar için yapay zeka yardımcıları, Rus ordusunun modernizasyon planlarındaki öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.

15 Putin, "ulusal güvenli meselesi" dedi

Putin, "ulusal güvenli meselesi" dedi

AI Journey konferansında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapay zeka alanındaki gelişmelerin, ulusal güvenlik meselesi olduğunun altını çizdi.

Batı'nın bu teknolojiler üzerinde bir tekel oluşturma çabasını "kabul edilemez ve tehlikeli" şeklinde niteleyen Putin, Rusya'nın kendi çözümlerini üretmek zorunda olduğunu belirtti.

16 Enerji ihtiyacına dikkat çekti

Enerji ihtiyacına dikkat çekti

Putin ayrıca, yapay zeka modellerinin eğitimi için gereken devasa enerji ihtiyacına dikkati çekerek, Rusya'nın enerji kaynaklarının bu alanda ülkeye stratejik bir avantaj sağlayacağını savundu.

17 Donanım kısmında ciddi zorluklar yaşanıyor

Donanım kısmında ciddi zorluklar yaşanıyor

Öte yandan, uzmanlar, Rusya'nın yazılım ve algoritma konularındaki söz konusu atılımlarına rağmen, donanım tarafında ciddi zorluklar yaşadığına işaret ediyor.

ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Nvidia gibi şirketlerin ürettiği yüksek performanslı GPU'lara (grafik işlemci birimleri) erişimi kısıtlanan Rusya, bu açığı kapatmak için Çin ile işbirliğini derinleştirmeye ve "paralel ithalat" yöntemlerini kullanmaya çalışıyor.

18 "Rusya'nın yerli yapay zeka projelerinin ölçeklenmesini zorlaştırıyor"

"Rusya'nın yerli yapay zeka projelerinin ölçeklenmesini zorlaştırıyor"

Donanım konusunda yaşadığı darboğazın, Rusya'nın yerli yapay zeka projelerinin ölçeklenmesini zorlaştırdığını vurgulayan uzmanlar, Elbrus ve Baykal gibi yerli işlemci geliştirme çabalarının yetersiz kaldığını dile getiriyor.
0
