Hisseleri 5 yılda tırmanan dev şirket: Aslında iflasına 30 gün kalmıştı

Tam her şey bitiyor derken, yardım hiç beklenmeyen bir yerden geldi: Sega’nın o dönemdeki başkanı Shoichiro Irimajiri. Nvidia’nın Sega için geliştirdiği çip aslında işe yaramıyordu. Buna rağmen Irimajiri, Jensen Huang’ın vizyonuna sonuna kadar inandı ve şirketin elindeki son nakitle Nvidia’ya 5 milyon dolar yatırım yaptı.