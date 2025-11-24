Hisseleri 5 yılda tırmanan dev şirket: Aslında iflasına 30 gün kalmıştı

Nvidia 1990’ların ortasında gerçekten iflasın eşiğindeydi. Nvidia’nın bugünkü zirvesine rağmen çok az kişinin bildiği bu dramatik kurtuluş hikâyesi, teknoloji tarihinin en etkileyici geri dönüşlerinden biri.
1 1993'DE KURDULAR
1993 yılında Jensen Huang, Chris Malachowsky ve Curtis Priem üçlüsü bir Amerikan restoranında iş planları yaparken ellerinde yalnızca 40 bin dolar civarında bir sermaye vardı.
2 İŞLER YOLUNDA GİTMEDİ
Focus'un derlemesine göre Nvidia’nın ilk grafik çipi başarısız oldu. Analize göre Microsoft’un o dönemde Nvidia’nın geliştirdiği teknolojiyi göz ardı etmesi, şirketi iyice köşeye sıkıştırdı.
3 100 KİŞİLİK EKİBİN YÜZDE 60'INI ÇIKARTTI
1996’ya gelindiğinde Jensen Huang 100 kişilik ekibin 60’ını işten çıkarmak zorunda kaldı. Bir çalışanın yıllarca söylediği şu cümle aslında her şeyi özetliyordu: “Biz hiçbir zaman iflastan 30 günden daha fazla uzakta olmadık.”
4 Kaderi değiştiren kişi: Sega’nın başındaki adam
Tam her şey bitiyor derken, yardım hiç beklenmeyen bir yerden geldi: Sega’nın o dönemdeki başkanı Shoichiro Irimajiri. Nvidia’nın Sega için geliştirdiği çip aslında işe yaramıyordu. Buna rağmen Irimajiri, Jensen Huang’ın vizyonuna sonuna kadar inandı ve şirketin elindeki son nakitle Nvidia’ya 5 milyon dolar yatırım yaptı.
5 6 AY NEFES ALDIRDI
Bu para Nvidia’ya 6 ay kadar nefes aldırdı—ve bu süre içinde şirket kaderini değiştirecek yeni bir çip geliştirmeyi başardı. 1999’da Nvidia halka açıldı ve büyük çıkış başladı.
6 Yükseliş: Bugün 33 milyar dolar kâr, %88 pazar payı
Bugün Nvidia 30 binden fazla çalışana sahip. Kasım ayında açıklanan verilere göre California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 62 artışla 57 milyar dolara ulaşarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 65 artarak 31,9 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı geçen mali yılın aynı döneminde 19,3 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Nvidia'nın hisse başına karı da bu dönemde 78 sentten 1,3 dolara çıktı.