Dünya nüfusu en yüksek 20 ülke: Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye, 2024 verilerine göre 85 milyon 664 bin 944 kişi nüfusu ile nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun %1,0'ını oluşturdu.

Bugün açıklanan verilere göre ise Türkiye'nin nüfusu 1 Ekim 2025 itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştı. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,02 (43 milyon 3 bin 770 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,98 (42 milyon 976 bin 884 kişi) olarak kaydedildi.