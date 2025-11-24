ARA
DOLAR
42,45
0,07%
DOLAR
EURO
48,98
0,14%
EURO
GRAM ALTIN
5644,76
0,15%
GRAM ALTIN
BIST 100
10888,02
-0,32%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Dünya nüfusu en yüksek 20 ülke: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya nüfusu en yüksek 20 ülke: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın nüfusu en kalabalık ülkeleri hangileri? Bu makalede bu sorunun yanıtına bakıyoruz...


Son Güncellenme:
Dünya nüfusu en yüksek 20 ülke: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en kalabalık ülkeleri hangileri? İşte ilk 20...

1 Hindistan

Hindistan

Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre 2024 yılında en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 450 milyon 935 bin 791 kişi ile Hindistan oldu.

2 Çin

Çin

Hindistan'ı 1 milyar 419 milyon 321 bin 278 kişi ile Çin izledi.

3 ABD

ABD

Üçüncü sırada 345 milyon 426 bin 571 kişi ile ABD var. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun %39,4'ünü oluşturdu.

4 Endonezya

Endonezya

5 Pakistan

Pakistan

6 Nijerya

Nijerya

7 Brezilya

Brezilya

8 Bangladeş

Bangladeş

9 Rusya

Rusya

10 Etiyopya

Etiyopya

11 Meksika

Meksika

12 Japonya

Japonya

13 Mısır

Mısır

14 Filipinler

Filipinler

15 Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

16 Vietnam

Vietnam

17 İran

İran

18 Türkiye

Türkiye

Türkiye, 2024 verilerine göre 85 milyon 664 bin 944 kişi nüfusu ile nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun %1,0'ını oluşturdu. 

Bugün açıklanan verilere göre ise Türkiye'nin nüfusu 1 Ekim 2025 itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştı. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,02 (43 milyon 3 bin 770 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,98 (42 milyon 976 bin 884 kişi) olarak kaydedildi.

19 Almanya

Almanya

20 Tayland

Tayland
İlgili Haberler
Çinli robot yürüye yürüye rekor kırdı
Çinli robot yürüye yürüye rekor kırdı
Bu şehirlerin nüfusu ülkelerden fazla: Dünyanın en kalabalık 20 şehri
Bu şehirlerin nüfusu ülkelerden fazla: Dünyanın en kalabalık 20 şehri
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL