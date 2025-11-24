Dünya nüfusu en yüksek 20 ülke: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en kalabalık ülkeleri hangileri? İşte ilk 20...
1 Hindistan
Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre 2024 yılında en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 450 milyon 935 bin 791 kişi ile Hindistan oldu.
3 ABD
Üçüncü sırada 345 milyon 426 bin 571 kişi ile ABD var. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun %39,4'ünü oluşturdu.
18 Türkiye
Türkiye, 2024 verilerine göre 85 milyon 664 bin 944 kişi nüfusu ile nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun %1,0'ını oluşturdu.
Bugün açıklanan verilere göre ise Türkiye'nin nüfusu 1 Ekim 2025 itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştı. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,02 (43 milyon 3 bin 770 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,98 (42 milyon 976 bin 884 kişi) olarak kaydedildi.