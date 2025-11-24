ARA
DOLAR
42,45
0,07%
DOLAR
EURO
48,98
0,13%
EURO
GRAM ALTIN
5648,27
0,21%
GRAM ALTIN
BIST 100
10888,02
-0,32%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Çinli robot yürüye yürüye rekor kırdı

Çinli bir şirketin geliştirdiği insansı robot, 106,2 kilometre kesintisiz yol katederek insansı makine yürüyüş rekorunu kırdı.


Çinli robot yürüye yürüye rekor kırdı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Şanghay merkezli robotik firması AgiBot tarafından geliştirilen "AgiBot A2" model robot, 10 Kasım'da Ciangsu eyaletinin Sucou şehrinden başladığı yolculuğu 13 Kasım'da tamamladı.

Robotun 106,2 kilometrelik kesintisiz yürüyüşü, "insansı bir makinenin yürüdüğü en uzun mesafe" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Guinness'ten yapılan açıklamada, robotun yürüyüş sırasında farklı yüzeyleri katettiği ve trafik kurallarına ve düzenlemelerine uyduğu belirtildi.

Çin, insansı robotları, yapay zeka ile birlikte geleceği şekillendirecek en önemli teknolojilerden biri olarak görüyor.

Bu yıl mayıs ayında başkent Pekin'de dünyada ilk kez robotlar ve insanların yan yana yarıştığı bir yarı maraton düzenlenmişti.

İnsansı robotların çeşitli spor, performans ve uygulama alanlarında yarıştığı, dünyanın ilk geniş çaplı robot müsabakası olan Dünya İnsansı Robot Oyunları da ağustosta Pekin'de yapılmıştı.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL