Yeni fenomen: Çalışıyormuş gibi yapmak için para ödüyorlar

Çin'de genç işsizlik oranı %14’ün üzerinde seyrediyor. Zayıf iş piyasası ortamı yeni bir sektörün doğmasına yol açtı. BBC'nin haberine göre gerçek bir iş bulmak zorlaştıkça, bazı gençler evde oturmak yerine ofise gidip çalışıyormuş gibi yapmak için para ödemeyi tercih ediyor.

2024 yılında kurduğu girişim başarısız olan 30 yaşındaki Shui Zhou da bir işletmenin bu tür bir ofisine günde 30 yuan (yaklaşık 4,20 dolar) ödüyor. Burada aynı şeyi yapan 5 kişi daha var. Zhou "Çok mutluyum. Sanki bir ekip olarak çalışıyormuşuz gibi" diyor.

ÇALIŞIYORMUŞ GİBİ YAPMA FENOMENİ

BBC'nin aktardığına göre özellikle büyük kentlerde ortaya çıkan ofisler bilgisayar, internet, toplantı odaları ve çay odalarıyla hizmet veriyor. Katılımcılar sadece oturmak yerine bilgisayarları iş aramak ya da kendi girişimlerini başlatmak için de kullanabiliyor. Günlük 30–50 yuan arası ücret öğle yemeği, atıştırmalık ve içecekleri de kapsıyor.

AİLESİNE FOTOĞRAFLARI GÖNDERMİŞ

Çin ekonomisi üzerine çalışan Yeni Zelanda’daki Victoria Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Dr. Christian Yao “Çalışıyormuş gibi yapma fenomeni artık çok yaygın. Ekonomik dönüşüm ve eğitimle iş piyasası arasındaki uyumsuzluk nedeniyle, gençler bir sonraki adımlarını düşünmek ya da geçici işler yapmak için bu tür yerlere ihtiyaç duyuyor" diyor.

Zhou, ofis ortamının öz disiplinini artıracağını düşünmüş. Ailesine ofisin fotoğraflarını göndermiş, onlar da işsizliği konusunda artık daha rahat olduklarını söylüyor.

Almanya’daki Max Planck Sosyal Antropoloji Enstitüsü Direktörü Dr. Biao Xiang, bu trendin, iş fırsatlarının azlığı karşısında “hayal kırıklığı ve çaresizlik duygusundan” kaynaklandığını söylüyor. Ona göre çalışıyormuş gibi yapmak, gençlerin kendilerine toplumsal akımdan biraz uzak, küçük bir alan yaratma yolu.

Dongguan’daki Pretend To Work Company’nin sahibi, 30 yaşındaki Feiyu (takma ad). “Ben bir masa satmıyorum, işe yaramaz biri olmamanın onurunu satıyorum,” diyor. Kendisi de geçmişte işsiz kalmış. "Çok depresiftim" diyor.

Feiyu, nisan ayında bu işletmeyi tanıtmaya başlamış, bir ay içinde tüm masalar dolmuş. Müşterilerin %40’ı, üniversite mezunu olup staj deneyimini hocalarına kanıtlamak için fotoğraf çekenlerden oluşuyor. Bir kısmı aile baskısını hafifletmek için geliyor. Geri kalanlar arasında serbest çalışanlar; dijital göçebeler ve internet yazarları da var.

Feiyu, bunu bir sosyal deney olarak da görüyor. Ona göre bu mekan saygınlığı korumak için kullanılıyor ama bazı insanların gerçeği bulmasını sağlıyor. Feiyu, "Eğer sadece rol yapma becerilerini uzatmalarına yardımcı olursak, bir aldatmacaya ortak oluruz. Ancak sahte bir iş yerini gerçek bir başlangıç noktasına dönüştürmelerine yardım edersek, bu sosyal deney amacına ulaşır" diyor.