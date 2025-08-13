Yılda 188.000 dolar kazanan ama 'para harcayamayan' çift

CNBC'nin haberine göre çift, dört yetişkin çocuk sahibi çiftin yatırımlarının yaklaşık 900.000 doları borsada.

Angela, hayatlarının çok tutumlu geçtiğini ve daha fazla deneyim için para harcamaları gerektiğini düşünüyor. Angela, "Hayatı çok az yaşıyoruz" diyerek, daha sık dışarıda yemek yemek ve seyahat etmek istediğini belirtti.

Brian ise daha fazla yatırım yapmaları gerektiği görüşünde. Çiftin yıllık gelirine rağmen 294.000 dolar borcu var. Bunun büyük kısmı mortgage ve araç kredilerinden oluşuyor. Sabit giderleri aylık gelirlerinin yüzde 72’sini kapsıyor.

Çiftin mali durumu dışarıda yemek ya da kısa seyahatler gibi harcamalara elverişli olsa da ortak bir harcama anlayışı geliştirmedikleri için zorlanıyorlar.

Angela beş yıl içinde emekli olmak isterken, Brian daha uzun süre çalışmayı planlıyor.

Çift sahip oldukları gelirleriyle, beş yıl içinde yaklaşık 1,5 milyon dolar, on yıl içinde ise 2 milyon doların üzerinde yatırım varlığına ulaşacak gibi duruyor.

Çifti kendi podcast programında ağırlayan yazar ve finans uzmanı Ramit Sethi, çiftin birlikte daha fazla zaman geçirmesi, yeni aktiviteler denemesi ve küçük harcamalarda bile uzlaşması gerektiğini tavsiye etti.