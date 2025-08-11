Yüzlerce Amerikalının yerleştiği sürpriz ülke

CNBC'nin haberine göre, son yıllarda Arnavutluk’a yönelik ilgide belirgin bir artış yaşanıyor.

She Hit Refresh isimli topluluğu kurucusu Cepee Tabibian'ın kaleme aldığı yazıya göre Arnavutluk, Amerikalılar için sunduğu avantajlarla öne çıkıyor.

Ülke, vizesiz olarak 12 aya kadar ikamet imkanı sağlıyor. Ayrıca yaşam maliyetleri Avrupa ortalamasının altında. Başkent Tiran’da iki yatak odalı bir dairenin kira bedeli, ABD’nin birçok kentindeki benzer konutlara göre oldukça düşük seviyelerde.

Market alışverişi, sağlık hizmetleri ve restoran fiyatları da daha uygun.

Doğal güzellikleriyle de dikkat çeken ülke, kuzeydeki Arnavutluk Alpleri’nden güneydeki İyon Denizi kıyılarına kadar geniş bir coğrafyada turkuaz sahiller ve dağ manzaraları sunuyor.

Saranda ve Vlorë gibi kıyı kentleri, hem yerel halk hem de yabancı yerleşimciler için popüler bölgeler arasında yer alıyor.

1990’ların başına kadar kapalı bir yönetim altında olan Arnavutluk, son on yılda turizm alanında gelişme kaydetti. Buna rağmen otantik yapısını koruyan ülke, Amerikalılara karşı misafirperver yaklaşımıyla da öne çıkıyor.