AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? AGS sınav sonuçları nereden öğrenilir?

Bu yıl ilk kez düzenlenen Akademi Giriş Sınavı (AGS)'na katılan yüz binlerce aday, sınav sonuçları için heyecanlı bir bekleyiş içinde. İki oturum halinde gerçekleştirilen sınavda, adaylar ilk oturumda 80 soruyu 110 dakikada, ikinci oturumda ise branşlarına özel 50 soruyu yanıtladı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek. Bu sonuçlar, adayların gelecekteki kariyer planları için büyük önem taşıyor.

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, MEB Akademiye Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti.

Memur adaylarının heyecanla beklediği sınav sonuçları, 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü ilan edilecek.

AGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile ulaşabilecek. Ayrıca ÖSYM’nin mobil uygulamaları üzerinden de puan ve başarı sıralamaları sorgulanabilecek.

AGS ve ÖABT KİMLER İÇİN ZORUNLU?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi'ne katılımı için önemli birer adım.

Akademi Giriş Sınavı (AGS), Milli Eğitim Akademisi'ne katılmak isteyen tüm öğretmen adayları için zorunlu tutuluyor. Bu oturum, genel yetenek, genel kültür (Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri, Türk Millî Eğitim Sistemi ve mevzuatı gibi konular) ve pedagojik yeterlilikleri ölçmeyi hedefliyor.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise, yalnızca alan bilgisi ölçümü yapılması gereken branşlardaki adaylar için geçerli olacak.

