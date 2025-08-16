AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama sayfası

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu derslerinin sona ermesinin ardından, öğrenciler 16 Ağustos 2025 tarihinde sınavlara girdi. Her ders için 20 soru sorulan ve 30 dakika süren sınavın ardından, adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli değil. Ancak sonuçların önümüzdeki 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınava giren öğrenciler, notlarına ve başarı durumlarına aşağıdaki platformlar üzerinden erişim sağlayabilir:

AÖF Resmî Web Sitesi: http://aof.anadolu.edu.tr

Anadolu Mobil Uygulaması (iOS ve Android)

e-Devlet

Yaz okulu sınavına katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmayacak. Ayrıca, önceki sınavlarda kopya nedeniyle sınavı geçersiz sayılan öğrencilerin yaz okulu sınavına katılma hakkı bulunmuyor. Yaz okuluna, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri, kayıt yenileme durumuna bakılmaksızın katılım sağlayabilir.

YAZ OKULU BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100’dür.