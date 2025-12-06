6 dönümlük kapasiteyi 1100 m²'ye sığdıran dikey tarım: 30 milyonluk stratejik yatırım

Topraksız tarımın gelişmiş örneklerinden biri olarak öne çıkan tesiste, fesleğen başta olmak üzere çeşitli aromatik bitkiler üç katlı sistemde yıl boyunca kontrollü koşullarda yetiştiriliyor.
1 30 milyon TL'lik yatırım yapıldı
Yaklaşık 30 milyon TL'lik yatırımla eksi birinci katta hayata geçirilen hidroponik sera, 1100 metrekarelik dikey üretim alanıyla klasik 6 dönümlük seraya eş değer kapasite sağlıyor.
2 Topraksız tarım yönetiminin en gelişmiş örneklerinden
Tesis, topraksız tarım üretiminin en gelişmiş örneklerinden kabul ediliyor.
3 Birçok aromatik bitki yetiştiriliyor
Tesiste, fesleğen başta olmak üzere pek çok aromatik bitki üç katlı sistemde yıl boyunca kontrollü şekilde yetiştiriliyor.
4 Bitkilerin gelişim süresi yarı yarıya düşüyor
Hidroponik sistem sayesinde bitkilerin gelişim süresi neredeyse yarı yarıya düşüyor. Toprakta 65 günde yetişen fesleğen, bu teknolojik serada 30 günde hasat edilebiliyor.
5 Su miktarı da önemli ölçüde azalıyor
Ayrıca üretimde kullanılan su miktarı da büyük ölçüde azalıyor. Topraklı tarımda bir günde tüketilen su, bu tesiste tüm sezon boyunca kullanılabiliyor. Böylece yüzde 95'e varan su tasarrufu sağlanıyor.
6 "Bölge tarımı için hayati öneme sahip"
Uzmanlar, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerinin belirginleştiği bir dönemde su verimliliği sunan bu tip seraların bölge tarımı için hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor.
8 Gastronomi alanın yeni bir pazar oluşturulması hedefleniyor
İşletme, bölgede ilk kez üretilen fesleğen reçeli, sütlü fesleğen reçeli, pesto sosu ve fesleğen şerbeti ile gastronomi alanında da yeni bir pazar oluşturmayı hedefliyor.
9 Bölge ekonomisine katkı sağlayacak
Batman OSB'deki bu yatırımın, hem modern tarımın hem de katma değerli ürün üretiminin bölge ekonomisine uzun vadede ciddi katkı sunması bekleniyor.
10 Farklı bitkilerle ilgili de deneme çalışmaları yapılıyor
Firma Yatırımcısı Metin Başak, yapılan yatırımın yaklaşık 30 milyon olduğunu belirterek, "Bu tesis sera aydınlatmaları için kullanılan LED ışıkların AR-GE'sini yaptığımız kapalı alan dikey tarım tesisidir. LED verimliliğinin etkisi üzerine farklı bitkileri deneme çalışmalarımız bulunmaktadır. Bu tesis yaklaşık 30 milyonluk bir yatırımdır" dedi.
11 "Bu sistemler geleceğin sistemleri haline geldi"
Özellikle küresel iklim değişikliklerinin gündemde olduğu bu dönemlerde bu sistemlerin geleceğin sistemleri haline geldiğini vurgulayan Başak, "Küresel iklim değişikliği ve özellikle de kuraklık artmasından dolayı geleceğin tarımı denilen akıllı tarımdır." ifadelerini kullandı.
12 "Topraklı tarıma göre daha fazla verim elde ediliyor"
Dünyada ve Türkiye'de topraksız tarımın stratejik yatırım haline geldiğine de vurgu yapan Başak, "Topraklı tarıma göre daha fazla verim elde edilmektedir. Tıbbi ve aromatik bitki grubundan fesleğen üretimi yapılmaktadır. Katma değeri yüksek bir bitkidir. Yetiştirilen ürünler işlenerek reçel, marmelat, şerbet ve fesleğenli süt reçeli gibi gıdalara dönüştürülmüştür. Marul ve çilek gibi bitkiler üzerinde de AR-GE çalışmaları devam etmektedir" dedi.
13 "Bitkilerin istediği ışık, sıcaklık ve oransal nemi ayarlayabilme imkanı var"
Hidroponik ve Dikey Tarım Sistemleri Uzmanı Öğr. Gör. Esra Okudur bu sistemin özellikle su tasarrufu sağladığına dikkat çekerek, "Batman ilinde dikey tarım ile topraksız tarım yöntemleriyle bitkilerin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu tesiste fesleğen bitkisinin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kapalı alan dikey tarım sistemlerinde sürdürülebilir tarımın yapılmaktadır. Bu ortamlarda bitkilerin istediği ışık, sıcaklık, CO2 ve oransal nemi ayarlayabilme imkanı sağlamaktadır" dedi.
14 "Kimyasal ilaç kullanımı minimize ediliyor"
Okudur, kimyasal ilaç kullanımının da minimize edildiğine vurgu yaparak, "Kontrollü ortamlar olduğu için kimyasal ilaç kullanımı minimize edilmektedir. Yapılan yetiştiricilikte yaklaşık yüzde 95 oranında su tasarrufu sağlamaktadır. Gübreleri de etkin bir şekilde kullanmaktayız. Bitkilerin istediği gübreleri ayarlayabilme imkanı sağlanmaktadır. Bitkiler hızlı ve sağlıklı bir şekilde yetiştirilmektedir" açıklamalarında bulundu.
15 "Bu sistem çok daha sağlıklı"
Firmanın Üretim Sorumlusu Ziraat Yüksek Mühendisi Nuri Elik de, bu sistemin topraklı yetiştiriciliğe oranla çok daha sağlıklı ve katma değerinin yüksek olduğunun altını çizdi.
16 "Toprak yetiştiriciliğe göre 6 kat daha fazla dikim yapılıyor"
Elik, "Topraklı yetiştiriciliğe kıyasla 6 kat daha fazla dikim yapılmaktadır. Bu tesis 1000 m2 alanda üretim yapılmaktadır. Topraksız tarım yöntemi olan NFT dediğimiz kanallar içerisinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bölgemizde bu şekilde yapılan üretim tesisi bulunmamaktadır" ifadelerini de kullandı.