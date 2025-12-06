6 dönümlük kapasiteyi 1100 m²'ye sığdıran dikey tarım: 30 milyonluk stratejik yatırım

Dünyada ve Türkiye'de topraksız tarımın stratejik yatırım haline geldiğine de vurgu yapan Başak, "Topraklı tarıma göre daha fazla verim elde edilmektedir. Tıbbi ve aromatik bitki grubundan fesleğen üretimi yapılmaktadır. Katma değeri yüksek bir bitkidir. Yetiştirilen ürünler işlenerek reçel, marmelat, şerbet ve fesleğenli süt reçeli gibi gıdalara dönüştürülmüştür. Marul ve çilek gibi bitkiler üzerinde de AR-GE çalışmaları devam etmektedir" dedi.